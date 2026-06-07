Енцо подготвен да потпише петгодишен договор со Реал

07/06/2026 13:04

Фудбалерот од средниот ред на Челзи, Енцо Фернандез, е подготвен да потпише петгодишен договор со Реал Мадрид.

Според „Ел Дебет“, 25-годишниот Аргентинец сака да се пресели во мадридскиот клуб, кој е заинтересиран да го гажира, но е попречен од цената што ја бара Челзи од 138 милиони евра.

Фудбалерот од средниот ред има одиграно 54 натпревари во сите натпреварувања во сезоната 2025/26, постигнувајќи 15 гола и седум асистенции. 

Договорот на Енцо со Челзи е со важност до летото 2032 година. 

Трансфермаркт ја проценува вредноста на фудбалерот на 90 милиони евра.

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