Перез: Му посакуваме добредојде на еден од најдобрите тренери во светот – Мадридистот Жозе Мурињо

Претседателот на Реал Мадрид, Флорентино Перез, по неговиот реизбор објави дека португалскиот тренер Жозе Мурињо ќе стане нов главен тренер на тимот.

– Ќе продолжиме да бидеме горди на стадионот „Сантијаго Бернабеу“ – најдобриот стадион во светот. Ќе бидеме горди што ги имаме најдобрите играчи во светот и ќе бидеме горди што ќе го пречекаме еден од најдобрите тренери во светот – Мадридистот Жозе Мурињо. И бидете сигурни, откако станав претседател, Реал Мадрид беше, е и секогаш ќе остане во сопственост на своите членови, изјави 79-годишниот Перез на клупскиот сајт на Реал.

Discurso íntegro de Florentino Pérez tras ser reelegido presidente. pic.twitter.com/ucBkVUPS5L — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2026

Мурињо, кој го тренираше Реал Мадрид од 2010 до 2013 година, беше претставен во материјалите за кампањата на Перез.

Перез го водеше Реал Мадрид од 2000 до 2006 година и од 2009 година до денес. Под негово водство, тимот ја освои Лигата на шампионите седум пати, Купот на кралот три пати, Суперкупот на Шпанија седум пати, Лигата на шампионите седум пати, Суперкупот на УЕФА шест пати, Интерконтиненталниот куп двапати и Светското клупско првенство на ФИФА пет пати.