Зошто фудбалот од Америка изгледа толку чудно на телевизија? Не ви се присторува

Ако сте гледале фудбалски натпревари од САД и во одреден момент сте помислиле дека преносот изгледа поинаку од она на што сте навикнати во Европа, не сте го замислувале. Сликата навистина често остава поинаков впечаток, а причината не е само субјективното чувство на гледачот.

Како што објави Ofenziva, начинот на кој американските натпревари изгледаат на телевизија е резултат на комбинација од технолошко наследство, стил на продукција и стадионите каде што се играат.

Првата причина лежи во историјата на телевизиското емитување. Европа беше врзана за системот од 50 Hz со децении, додека американската телевизија се развиваше на NTSC стандардот, кој е врзан за фреквенција од 60 Hz. Иако за PAL и NTSC повеќе не се зборува на ист начин како што се зборуваше порано, разликата помеѓу „50“ и „60“ сè уште постои во продукцијата и емитувањето на спортски преноси.

Кога сигналот од САД е адаптиран на европските телевизии и платформи, оваа конверзија може да го промени искуството со движењето. Понекогаш можете да видите мало грчење, различно замаглување или едноставно слика што изгледа малку „американски“ за европското око.

Боите се посилни, а сликата поагресивна

Друг важен елемент е бојата. Американските спортски преноси често нагласуваат контраст, сатурација и целокупна визуелна динамика. Ова често го прави теренот да изгледа многу зелен, дресовите да изгледаат посветли и поостри, а целата слика има посилен, речиси рекламен изглед.

Преносите од европскиот фудбал обично се визуелно помирни, поприродни и помалку агресивни. Затоа разликата станува очигледна штом ќе гледате натпревар од Соединетите Држави, особено кога ќе се спореди со преносите од големите европски лиги.

Стадионите го менуваат впечатокот за играта

Можеби најважната причина лежи во стадионите. Голем дел од фудбалот во Соединетите Држави се игра во објекти кои се изградени првенствено за американски фудбал, а не за фудбал каков што се игра во Европа.

Ова, исто така, влијае на позицијата на главните камери. Тие често се поставени повисоко и под пострмен агол отколку на европските фудбалски стадиони. Резултатот е кадар во кој теренот изгледа порамно, играчите изгледаат помали, а длабочината на играта е сосема поинаква.

Затоа американскиот фудбал на телевизија честопати изгледа чудно, дури и кога продукцијата е технички исправна. Ова не е грешка во емитувањето, туку комбинација од различни телевизиски традиции, продукциски одлуки и архитектура на стадионот.