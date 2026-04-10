Зошто обраќањето на Меланија Трамп за случајот со Епштајн создаде проблем за Белата куќа

Најверојатното објаснување за ненадејното обраќање на првата дама Меланија Трамп за случајот со Џефри Епштајн е дека таа се обидувала да го затвори. Но, нејзината зачудувачка изјава пред камерите во четвртокот од Крос Хол во Белата куќа – истото место каде што нејзиниот сопруг се обрати на нацијата минатата недела за војната во Иран – речиси сигурно ќе има спротивен ефект, објавува Си-Ен-Ен.

„Јас не сум жртва на Епштајн. Епштајн не ме запозна со Доналд Трамп“, рече таа, во изјава што е уште позначајна со оглед на недостатокот на широко распространети јавни шпекулации за тоа во последните денови. Трамп рече дека никогаш не била пријателка со Епштајн, но дека таа и нејзиното тогашно момче Доналд Трамп повремено се среќавале со него во социјалните кругови во Њујорк и Флорида.

Временски период на говорот

„Лагите што ме поврзуваат со посрамотениот Џефри Епштајн мора да завршат денес“, рече првата дама, иако не ги прецизираше точните обвинувања. Се добива впечаток дека на првата дама ѝ е доста од написите и шпекулациите за кои верува дека лажно ја поврзуваат со Епштајн.

Сепак, таа не зборуваше во вакуум. Нејзината лична позиција е комплицирана поради нејзината блискост со нејзиниот сопруг, кој ја води администрацијата која жртвите на Епштајн ја обвинуваат дека се обидува да ги замолчи нивните гласови.

Говорот на првата дама, кој траеше нешто помалку од шест минути, беше ограничен на контроверзноста околу Епштајн. Сепак, неговите импликации ќе одат многу подалеку од тоа прашање, бидејќи таа избра момент на голема политичка ранливост за нејзиниот сопруг да излезе во јавноста.

Проблем за Белата куќа

Меланија Трамп зборуваше од Бела куќа која се чини дека ја губи контролата врз посакуваната нарација за вториот мандат на Доналд Трамп. Овој тренд се манифестираше во импулсивните и скандалозни испади и закани на претседателот за војната во Иран, кои предизвикаа остри критики од инаку лојални конзервативни медиумски личности. Сега има нова конфузија околу Епштајн.

Додека војната доминира во дебатата во Вашингтон, се прашува зошто првата дама, која ја цени приватноста и е позната по својот независен дух во споредба со својот сопруг, се чувствуваше принудена да даде таква експлозивна изјава сега?

Дел од мотивацијата се чини дека била лична. Меланија Трамп се осврна на „невтемелените и неосновани лаги“ за нејзината врска со финансиерот кој си го одзеде животот во затворска ќелија на Менхетен во 2019 година.

Таа спомена пријателска размена на е-пошта од 2002 година со соработничката на Епштајн, Гислен Максвел, која сега е во затвор. Таа ја потпиша пораката „Со љубов, Меланија“, а Максвел одговори нарекувајќи ја „мила“. Првата дама во четврток изјави дека нејзиниот одговор бил само „случајна преписка“ и „тривијална“ порака.

Претседателот Трамп, исто така, негираше какво било кривично дело со Епштајн и рече дека ги прекинал врските со него на почетокот на 2000-тите, пред неговото криминално однесување да излезе на виделина. Нема докази за кривично дело од страна на кој било од сопружниците на Трамп.

Контрадикции и недостаток на насока

Првата дама не зборуваше јавно за аферата Епштајн до четврток, но доби извинувања од ХарперКолинс, демократскиот стратег Џејмс Карвил и Дејли Бист за минатите обиди да ја поврзат со Епштајн.

Едно прашање што останува да се разјасни е степенот на политичка вмешаност на Западното крило во нејзината изјава. Лице запознаено со ситуацијата изјави за Си-Ен-Ен дека претседателот бил свесен дека неговата сопруга планира да зборува.

Но, претседателот кратко потоа изјави за MSNOW дека „не знаел ништо за тоа“. Чувството на противречности и недостаток на насока во Белата куќа се одрази и во променливите оправдувања и несогласувања околу војната во Иран.

Трамп со месеци инсистираше дека аферата Епштајн е демократска „измама“ и дека е време земјата да продолжи понатаму. Се вели дека неговата фрустрација од тековниот скандал била една од причините зошто ја отпуштил државната обвинителка Пам Бонди минатата недела.

Речиси секој пат кога Белата куќа се обидувала да ја смири драмата, тоа само ја влошувало. Во клучните моменти, жртвите на Епштајн, кои храбро излегоа со своите приказни, ѝ дадоа нов поттик на својата кампања. Изјавите на првата дама би можеле да имаат сличен ефект.

Потенцијални последици

Со изразувањето на своите фрустрации толку јавно, таа ризикува да ја поткопа пораката на Белата куќа дека нема причина да се биде загрижен за Епштајн. Таа, исто така, зборуваше во контекст на предупредување до жртвите на Епштајн дека им е одземена правдата од страна на непријателска влада.

„Секоја жена треба да има можност јавно да ја раскаже својата приказна, ако сака, а нејзиното сведочење потоа треба трајно да биде зачувано во конгресните записи“, рече Меланија Трамп. Поради моќта на нејзиниот глас, сега ќе им биде потешко на претставниците на Министерството за правда и Белата куќа да тврдат дека нема јавен интерес да се обрне поголемо внимание на последиците од аферата Епштајн.

Сепак, група жртви на Епштајн ја обвинија првата дама дека се обидува да ја префрли одговорноста од федералните агенции кои треба да го истражуваат случајот.

Нејзината изјава, рекоа тие, едноставно бара повеќе од жртвите кои веќе покажаа извонредна храброст.

„Првата дама Меланија Трамп сега го префрла товарот врз преживеаните под политизирани услови што ги штитат оние на власт: Министерството за правда, органите за спроведување на законот, обвинителите и администрацијата на Трамп, која сè уште не се придржувала целосно до Законот за транспарентност на досиејата Епштајн“, се вели во соопштението од група преживеани и членови на семејството на покојната Вирџинија Џуфре.

Првата дама, исто така, создаде политичка стапица за себе. Демократите на Капитол Хил бараат таа да сведочи пред комисијата. Со тоа, таа можеби го посеа семето за првата голема конфронтација меѓу Белата куќа и Конгресот ако демократите го вратат едниот или двата дома на Конгресот во ноември.

Притисок врз Трамп

Застапниците на жртвите на Епштајн го обвинуваат Министерството за правда за задушување на транспарентноста во случајот и за нелегално задржување на стотици илјади документи што требало да бидат објавени според закон донесен од Конгресот предводен од републиканците во ноември, и покрај првичното противење на Трамп кон крајот на минатата година.

Сега, со право може да се праша дали првата дама ќе го искористи своето уникатно влијание врз претседателот за да го надмине одложувањето на неговата администрација.

Нејзиниот говор, исто така, дојде во време кога базата на поддршка на Трамп во неговото движење MAGA е ставена на тест како никогаш досега. Претходните случувања околу Епштајн го отуѓија од некои од неговите најжестоки поддржувачи, бидејќи придонесоа за перцепцијата дека длабоката држава во Вашингтон ги прикрива злосторствата на богатата и моќна елита.

Трамп е исто така во конфликт со некои истакнати поранешни поддржувачи кои ја гледаат неговата авантура во Иран како прекршување на неговото предизборно ветување да не започнува нови војни во странство. Последното нешто што го сака е дополнителен проблем на која било контроверзност. Но, тој нема јасна стратегија за излез од две големи кризи – една дома и една во странство – кои се закануваат да го задушат неговото претседателствување.