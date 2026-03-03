Зошто атентатот врз врховниот лидер на Иран е удар за Путин таму каде што најмногу го боли

Американските напади врз Иран ја продлабочија паранојата на рускиот претседател и неговата желба за победа во Украина, пишува бриселски „Политико“.

Последниот пат кога САД и Израел го бомбардираа Иран, еден новинар го праша Владимир Путин како би реагирал доколку врховниот лидер на Иран биде убиен во нападот.

„Не сакам ни да зборувам за тоа“, одговори рускиот претседател.

Помалку од девет месеци подоцна, откако ајатолахот Али Хамнеи беше убиен во напад предводен од Израел и поддржан од САД во саботата, Путин немаше друг избор освен да одговори.

Атентатот ќе предизвика два од најдлабоките инстинкти на Путин – длабоко вкоренета параноја за сопствената долговечност и желба за политички опстанок, дефинирана со победа над Украина – по секоја цена.

И двата беа видливи во кратка изјава, објавена на веб-страницата на Кремљ, во која Путин го осуди убиството на Хамнеи како „убиство извршено со цинично кршење на сите норми на човечкиот морал и меѓународното право“.

Тоа беше посилна реакција отколку по апсењето претходно оваа година на друг поранешен руски сојузник, венецуелскиот лидер Николас Мадуро.

И сепак, Путин, особено, не ги именуваше земјите што стојат зад убиството.

Менталитет на бункер

Во руските кругови, смртта на Хамнеи предизвика споредби со падот на друг диктатор.

Снимката од мобилен телефон на која либискиот лидер Моамер Гадафи е претепан до смрт по интервенцијата предводена од НАТО во 2011 година го остави Путин „апоплектичен“, според добро поврзаниот руски новинар Михаил Зигар.

„Тие му покажаа на целиот свет како е убиен, покриен со крв“, рече Путин, видливо лут, за време на телевизиска прес-конференција во тоа време. „Дали е тоа демократија?“

Во мај 2012 година, кратко по соборувањето на Гадафи, Путин се врати на претседателската функција по краток мандат како премиер. Тој ја прифати работата со очигледна мисија да раскине со Западот и да го искорени домашното несогласување, кое го обвини за обид за соработка со непријателите на Русија за да се постигне промена на режимот.

„Смртта на Гадафи стана пресвртница во руската политика, и надворешна и домашна“, пишува Александар Баунов, виш соработник во Карнеги центарот за Русија и Евроазија со седиште во Берлин.

Баунов рече дека Путин, поранешен агент на КГБ, го сметал тоа што САД и Европа дозволуваат еден глобален лидер да биде толку брутално соборен како „врв на предавство“.

Со текот на годините, Путин потона во сè поголема и поголема изолација.

За време на пандемијата на ковид, странските достоинственици и руските функционери мораа да останат на неколку метри од рускиот претседател. Интеракциите со јавноста беа и сè уште се внимателно кореографирани.

Покојниот лидер на руската опозиција, Алексеј Навални, познато го нарече тоа „ќебе во бункерот“, алузија на истрагата на неговиот тим за раскошната палата наводно во сопственост на Путин, која вклучуваше мрежа од тунели ископани педесет метри под земја.

„Ќе нè убијат“

Неодамнешните настани само ја продлабочија паранојата на Путин.

Соборувањето на двајца руски сојузници – Мадуро и Хамнеи – брзо по ред ги натера некои про-Кремљ коментатори да го прекршат она што беше неформално правило од враќањето на Доналд Трамп во Белата куќа – да избегнуваат отворено да ги критикуваат САД или нивниот претседател.

Предводејќи го нападот, поранешниот руски претседател Дмитриј Медведев напиша дека нападот на САД врз Иран го открил „вистинското лице“ на Трамп.

Рускиот ТВ водител и пропагандист Владимир Соловјов ги обвини САД дека се однесуваат „како предатор“, користејќи дипломатија за да го намамат „својот плен да го спушти гардот пред да му ги забодат забите во грлото“.

„Дали разбираме дека разговорот за Иран е исто така разговор за Русија?“, ги праша тој своите гледачи.

Александар Дугин, провоен, ултранационалистички мислител, предупреди дека Вашингтон можеби планира да го стори истото со Русија.

„Еден по еден, нашите сојузници се систематски елиминирани“, напиша тој. „Јасно е кој е следен и јасно е што всушност значат преговорите со таков непријател“, продолжи тој, осврнувајќи се на тековните мировни преговори со Украина, кои се водени со посредство на САД.

Про-Кремљскиот медиум Segodnya.ru отворено го разоткри ова со статија насловена како „Како ќе нè убијат“.

Кремљ, пак, зазеде многу подипломатски тон.

Еден ден откако Путин го осуди убиството на Хамнеи, неговиот портпарол Дмитриј Песков изрази „длабоко разочарување“ што разговорите на САД со Иран не успеаја, додека изрази „длабоко признание“ за напорите на САД да посредуваат во мирот со Украина.

Но, додаде тој, „пред сè, ние веруваме само на себе и ги браниме сопствените интереси“.

Пораката беше јасна – Путин нема да дозволи неговите чувства кон Иран да му застанат на патот на неговите цели во Украина.

„Неговото најголемо оружје во тој конфликт беше подготвеноста и способноста на администрацијата на Трамп да изврши притисок врз Украинците и Европејците“, рече тој.