Зошто Америка ja губи љубовта кон Израел?

Кој во Америка се сеќава на Јицак Рабин? Сигурен облог е дека малкумина под 40 години би се сетиле на храбриот премиер на Израел кој бараше мир со Палестинците. Неговото убиство во 1995 година од страна на израелски екстремист го поттикна пресвртот на земјата кон десно и зората на ерата на Бенјамин Нетанјаху. Тоа не покажува знаци на опаѓање.

Не треба да има мистерија зошто помладите Американци се денес толку пропалестински настроени колку што нивните предци некогаш беа произраелски. Рабин го вложи својот живот во мир. Што ќе каже потомството за Нетанјаху?

Промената во расположението на САД е очигледна. Шеесет проценти од Американците сега го гледаат Израел неповолно. Колку се помлади, толку е поголем тој број. Три четвртини од лицата на возраст од 18 до 29 години сочувствуваат повеќе со Палестинците отколку со Израелците, според посебна анкета на NBC минатиот викенд.

Како што бумерите умираат, антиизраелскиот став на Америка веројатно ќе се зацврсти. Сè помалку Американци го сметаат Израел за Давид кој се спротивставува на Голијат на арапскиот свет. Сè повеќе и повеќе го поврзуваат со тежок милитаризам.Постои дури и нетривијален ризик Израел да се скара со претседателот Доналд Трамп. Во одреден момент, Трамп ќе склучи договор со иранскиот режим за да се стави крај на операцијата „Епски бес“.Какви и да се контурите, Израел речиси сигурно ќе биде против тоа.

Бенјамин Нетанјаху му рече на Конгресот дека нуклеарниот договор меѓу Иран и САД од 2015 година е „многу лош“. Тој, исто така, одигра улога во 2018 година во убедувањето на Трамп да се повлече од него. Американците го забележаа влијанието на Нетанјаху во убедувањето на Трамп дека е добра идеја да се нападне Иран. Произраелските групи потрошија многу добра волја обвинувајќи ги оние што го набљудуваат влијанието на Нетанјаху за ширењето на антисемитски наратив. Тоа би направило антисемити од милиони ционистички Американци.

Секако, Трамп е единствено одговорен за вмешувањето на Америка во оваа војна на каприци. Но, како што објави „Њујорк тајмс“, најистакнатиот глас што го повикуваше Трамп да продолжи беше оној на Нетанјаху.

Сопствените советници на Трамп, вклучувајќи го државниот секретар Марко Рубио, потпретседателот Џ.Д. Венс, директорот на ЦИА Џон Ратклиф и претседателот на Здружениот штаб Ден Кејн, изразија различен степен на скептицизам. Нетанјаху не беше марионетски мајстор што ги влечеше конците, но неговите вештини за убедување на Трамп беа материјални.

Другиот драматичен тренд против Израел е меѓу демократите. Четириесет од 47 демократски сенатори минатата недела гласаа за блокирање на продажбата на американско оружје на Израел. Пред неколку години, демократите со нетрпение бараа пари од Американско-израелскиот комитет за јавни работи, најмоќното про-израелско лоби во земјата. AIPAC сè уште се претставува како двопартиски. Демократите сега ветуваат дека нема да го прифатат она што го сметаат за валкани пари.

Претставниците на партијата во Белата куќа се исто така во војна за наддавање кој може да се дистанцира најдалеку од Израел. Темпото го поставува Рам Емануел, поранешниот градоначалник на Чикаго, кој вети дека ќе ја прекине годишната субвенција на Америка за Израел од 3,8 милијарди американски долари.Може да купи оружје по пазарна вредност како и секој друг сојузник, вели тој. Доколку Израел ги прекрши правилата на војување, додава тој, Америка треба да воведе ембарго.

Други демократи се закануваат дека ќе ја спречат продажбата на одбранбено оружје, вклучително и за заштитната Железна купола на Израел. Освен од Берни Сандерс, таквата политика би била незамислива пред неколку години. Тоа што средното име на Рам Емануел е „Израел“ и дека кратко време бил цивилен волонтер во Израелските одбранбени сили само ја засилува промената.

Но, Нетанјаху го направи креветот во кој можеби ќе мора да лежи. Кога Емануел беше началник на кабинетот на Барак Обама во 2009 година, Нетанјаху го нарече „самомразлив Евреин“. Гревот на Емануел беше што се спротивстави на новите израелски населби на окупираниот Западен Брег. Ваквите тактики ја поставија основата за денешната реакција. Расправијата на Нетанјаху со Емануел ги илустрира нееднаквите обвинувања за таканаречена двојна лојалност. Секој што имплицира дека истакнат еврејски Американец има врски и со САД и со Израел ризикува да биде обвинет за антисемитизам од AIPAC и други сојузници на Нетанјаху. Сепак, кога еврејска американска фигура како Емануел има различен став за националните интереси на САД, тие се етикетирани како нелојални или полошо.

Демократите, вклучувајќи го и мнозинството еврејски сенатори, се свесни за таквите двојни стандарди. Повеќето се исто така загрижени од погрешната примена на една од најсмртоносните предрасуди во историјата. Ако ништо друго, таквата прекумерна употреба го зголемува разочарувањето на Америка од Израел.

Следниот чин ќе бидат напорите на Трамп да најде излез од „Епскиот бес“. Тешко е да се види како тој ќе обезбеди спогодба меѓу САД и Иран што е многу подобра од онаа што Обама ја договори во 2015 година. Нетанјаху го прекрши преседанот со тоа што му кажа на Конгресот дека нуклеарниот договор меѓу Иран и САД е „многу лош“. Тој, исто така, одигра улога во 2018 година во убедувањето на Трамп да се повлече од него. Поголемиот дел од проценетите 440 килограми високо збогатен ураниум на Иран – доволно за околу 10 нуклеарни оружја – е збогатен оттогаш.

Трамп се стреми кон неопределено суспендирање на збогатувањето, за разлика од 15-годишната суспензија на Обама. Но, ако рамката на Трамп не успее да ја ограничи иранската програма за балистички ракети и да ги прекине врските на Иран со неговите регионални посредници, Нетанјаху ќе ја мрази речиси исто толку.

Во меѓувреме, и САД и Израел се соочуваат со избори подоцна оваа година. Нетанјаху е премногу лукав за да ризикува кампања без поддршката на Трамп. Но, инстинктот за самоодржување на Трамп веројатно ќе го спречи да ризикува масовни американски жртви со испраќање копнени сили во Иран.

Дилемата за Нетанјаху е затоа однапред позната. Единственото нешто на кое може да се потпре е дека оној кој ќе дојде по Трамп веројатно ќе биде многу помалку пријателски расположен.( Фајненшл тајмс)