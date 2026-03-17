Жена од Јута, која напиша книга за тагата по смртта на сопругот, прогласена за виновна за неговото убиство

Обвинителите рекоа дека Кури Ричинс ставил пет пати поголема доза од смртоносниот синтетички опиоид фентанол во коктелот што го испил

Жена од американската држава Јута беше осудена во понеделникот за тешко убиство откако го отрула својот сопруг со фентанил, а потоа самостојно издаде детска книга за справување со тагата.

Обвинителите рекоа дека Кури Ричинс ставила пет пати поголема доза од смртоносниот синтетички опиоид во коктел што нејзиниот сопруг Ерик Ричинс го испил во март 2022 година.

Обвинителите рекоа дека таа имала долг од 4,5 милиони долари и лажно верувала дека кога ќе почине нејзиниот сопруг, ќе го наследи неговиот имот вреден повеќе од 4 милиони долари. Тие исто така рекоа дека планирала иднина со друг маж со кого се гледала настрана.

„Таа сакаше да го напушти Ерик Ричинс, но не сакаше да ги остави неговите пари“, рече обвинителот на округот Самит, Бред Бладворт.

Ричинс се загледа во подот и длабоко вдишуваше додека судијата ја читаше пресудата.

Поротата размислуваше нешто помалку од три часа. Потоа, членовите на семејството од двете страни во случајот ја напуштија судницата прегрнувајќи се и плачејќи.

Ричинс беше осудена и за други кривични дела, вклучително и обвинение за обид за убиство, во она што властите го наведоа како уште еден обид да го отруе нејзиниот сопруг неколку недели претходно на Денот на вљубените со сендвич со фентанил, што го принудило да се онесвести. Поротниците, исто така, ја прогласија Ричинс за виновна за фалсификување и измамничко барање осигурителни бенефиции по неговата смрт.

Изрекувањето на пресудата е закажано за 13 мај, денот кога нејзиниот сопруг ќе наполнеше 44 години. Само обвинението за тешко убиство носи казна од 25 години до доживотен затвор.

„Искрено, сите сме во шок“, рече сестрата на Ерик Ричинс, Ејми Ричинс. Таа рече дека семејството сега може да се фокусира на почит кон нејзиниот брат и поддршка на неговите синови. „Добивме правда за мојот брат“.

Закажаното петнеделно судење беше прекинато минатата недела кога Кури Ричинс се откажа од правото да сведочи, а нејзиниот правен тим нагло го прекина случајот без да повика сведоци.

Адвокатите на Ричинс рекоа дека се уверени дека обвинителите не доставиле доволно докази за да ја осудат за убиство.

Обвинителите рекоа дека Ричинс, агент за недвижности фокусирана на реновиорање на куќи, била длабоко задолжена. Таа отворила бројни полиси за животно осигурување на својот сопруг без негово знаење, со вкупни бенефиции од околу 2 милиони долари, тврдат обвинителите.

Тие им покажале на поротниците текстуални пораки помеѓу Ричинс и Роберт Џош Гросман, човекот со кого наводно имала афера, во кои фантазирала да го напушти сопругот, да заработи милиони во разводот и да се омажи за Гросман.

Историјата на интернет пребарување од телефонот на Ричинс вклучувала „што е смртоносна доза на фетанаил“, „луксузни затвори за богатата Америка“ и „ако некој е отруен (sic) како се запишува во смртоносната книга на родените“, сведочеше дигитален форензички аналитичар.

Бладворт повтори пред поротниците клип од повикот на Ричинс на 911 од ноќта на смртта на нејзиниот сопруг. Тоа „не е ‘звук на жена што станува вдовица’“, рече тој, цитирајќи го воведното излагање на одбраната. „Тоа е звук на жена што станува црна вдовица“. (АП)