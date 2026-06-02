Пронајден најсилен доказ дека на планетите надвор од нашиот систем има магнетно поле

Врз основа на однесувањето на ветровите на седум големи, топли, гасовити егзопланети, астрономите добија најсилни докази досега дека планетите надвор од Сончевиот систем поседуваат магнетни полиња, како Земјата и петте други планети во нашиот Сончев систем.

Откритието, засновано на набљудувања од телескопи во Чиле и Хаваи, го продлабочува нашето разбирање за егзопланетите покажувајќи дека барем некои делат важна карактеристика присутна на сите освен на две од осумте планети во Сончевиот систем.

Сите тие имаат нешто заедничко

Иако ниедна од гасовитите егзопланети во студијата не е кандидат за поддршка на живот, магнетното поле може да биде еден од факторите што помагаат карпеста планета како Земјата да биде погодна за живеење.

Секоја од овие егзопланети орбитира многу блиску до голема, жешка ѕвезда, со едната страна постојано свртена кон ѕвездата, а другата страна постојано свртена подалеку од неа, слично како што Месечината е свртена кон Земјата.

Овој тип на планета се нарекува „жежок Јупитер“ поради неговата големина и состав споредлив со најголемата планета во Сончевиот систем, иако со многу повисока температура. Масите на седумте планети се движат колку онаа на Јупитер до три пати поголема.

Силни ветрови дуваат од жешката „дневна страна“ до студената „ноќна страна“ на овие планети. Орбиталната близина на планетите до нивните ѕвезди-домаќини предизвикува тие да имаат жешки атмосферски температури на дневната страна. Сите се поблиску до нивните ѕвезди-домаќини отколку што Меркур е до Сонцето.

„Она што би го очекувале е дека планетите со повисоки температури би имале посилни ветрови. Колку повеќе енергија внесувате во системот, толку посилни стануваат поветровити. Но, ние го гледаме спротивното“, рече астрономот Јулија Зајдел од Лагранжовата лабораторија во Опсерваторијата на Азурниот Брег во Ница, Франција, и главен автор на студијата објавена во вторник во списанието Nature Astronomy.

Навистина чудно

„Најжешките планети имаат најмалку ветер што ја меша атмосферата. И тоа е навистина чудно со оглед на тоа што знаеме за тоа како функционираат атмосферите“, рече Зајдел. „Тоа значи дека целата енергија што ѕвездата ја внесува во атмосферата на планетата мора да се распрсне на поинаков начин. И единствениот начин атмосферата да се забави толку многу и толку брзо е преку магнетното поле и неговата интеракција со подвижните наелектризирани честички во атмосферата.“

Брзината на ветерот на седум од егзопланетите достигна 25.000 километри на час, што е посилно отколку на Јупитер.

Со оглед на тоа што повеќето планети во Сончевиот систем имаат магнетни полиња, истражувачите рекоа дека не е изненадувачки што и егзопланетите ги имаат. Но, тие рекоа дека научниците досега се мачеле да најдат убедливи докази.

Се појавува тренд

„Не гледаме на поединечна егзопланета, туку на целата група и гледаме дека се појавува тренд“, рече Зајдел.

Магнетното поле на Јупитер е најголемо и најмоќно во Сончевиот систем. Седум егзопланети произвеле магнетни полиња помали од оние на Јупитер, но генерално споредливи со оние на планетите во Сончевиот систем.

Меркур, Сатурн, Уран и Нептун им се придружуваат на Земјата и Јупитер како планети во Сончевиот систем кои произведуваат глобално магнетно поле. Венера и Марс се единствените планети кои немаат магнетни полиња, иако Ганимед, големата месечина на Јупитер, произведува свое магнетно поле. Месечината на Земјата, исто така, одамна произвела свое магнетно поле.

Може да играат важна улога

Магнетното поле е еден од факторите што влијаат на тоа дали планетата може да ја задржи својата атмосфера подолг временски период. На пример, Марс некогаш имал магнетно поле, но го изгубил пред милијарди години како што неговата внатрешност се ладела, а сега има само тенка атмосфера и негостољубив пејзаж.

„Иако е честа заблуда дека магнетните полиња директно одредуваат дали планетата е погодна за живеење, тие можат да играат важна улога во тоа како планетата еволуира со текот на времето“, рече астрономот и коавтор Бибијана Принот од Европската јужна опсерваторија во Германија. „Животот каков што го знаеме се потпира на присуството на атмосфера. Атмосферата помага во одржувањето на површинскиот притисок, ја регулира температурата и, на Земјата, овозможува да постои течна вода на површината.“