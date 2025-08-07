Зголемени температури во следните неколку дена, да се почитуваат општите препораки за заштита на здравјето

Од утре до 13 август, според најновата прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи се очекува значително зголемување на дневните температури, кои во одделни региони може да достигнат до 39 степени Целзиусови, поради што Министерството за здравство денеска апелира за почитување на општите препораки за заштита на населението од високи температури.

Граѓаните да престојуваат во затворени, разладени простории, особено во периодот од 11:00 до 17:00 часот, препорачува Министерстото, како и внес на доволно течности, избегнување алкохол и засладени пијалоци.

Во продолжение следуваат останатите препораки од Министерството за заштита од високите температури:

-Носете лесна, светла облека и користете заштита за глава и очи.

-Избегнувајте физичка активност во најтоплите часови од денот.

-Посветете внимание на деца, стари лица, лица со хронични заболувања и бремени жени – овие групи се особено чувствителни на високи температури.

-Во случај на симптоми како вртоглавица, главоболка, гадење или забрзан пулс – веднаш побарајте медицинска помош.

-Одложете активности на отворено во најтоплиот дел од денот.

-Обезбедете микроклиматски услови (разладени простории со температура до 25°C) на работното место и во домот.

Министерството, како што се наведува во соопштението, внимателно ја следи состојбата на дневна основа и ќе постапува согласно проценките и потребите.