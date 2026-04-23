Зетот на Виктор Орбан заработил пари обложувајќи се на негов пораз на изборите

„Еквилор АМ“, фирма за приватен капитал контролирана од зетот на Орбан, Иштван Тиборч, поседува средства од 500 милијарди форинти (1,6 милијарди долари) преку сложена корпоративна структура. Иако беше далеку од единствената што се надеваше да профитира од промената на власта (пред изборите, победата на Тиса се чинеше дека е консензус меѓу учесниците на финансискиот пазар), облогот на „Еквилор АМ“ за соборувањето на Орбан сугерира дека дури и инсајдерите се подготвуваа за неговиот пораз, забележува Блумберг.

Ќерката на Орбан, Рашел, и нејзиниот сопруг, Тиборч, е еден од најбогатите парови во Унгарија. Тиборч е рангиран на 13-то место на листата на најбогати луѓе во земјата: „Форбс“ го проценува неговото богатство на речиси 700 милиони долари. За време на премиерскиот мандат на Орбан, Тиборч изгради империја за недвижности и хотели, вклучувајќи голф клуб, ресторани и финансиски и осигурителни компании.

Тиборч стана симбол на корупцијата што им овозможи на роднините и соработниците на Орбан, вклучително и на партиските функционери, да стекнат огромно богатство. Маѓар изјави дека една од неговите први задачи како премиер ќе биде да истражи богатењето на лица поврзани со администрацијата на Орбан.

Учесниците на пазарот почнаа да се обложуваат на победата на Тиса неколку недели пред изборите. Тие очекуваа Маѓар, решен да го прекине застојот меѓу Будимпешта и Брисел, да започне со враќање на слободата на медиумите, независноста на судството и борбата против корупцијата. Ова ќе ѝ овозможи на Европската комисија да деблокира десетици милијарди евра што ги задржуваше од буџетот на ЕУ за Унгарија поради нејзиното кршење на демократските норми. Средствата, пак, ќе ѝ помогнат на новата влада да го намали буџетскиот дефицит и да ја стимулира економијата.

Атила Сабо, главен инвестициски директор во „Еквилор АМ“, изјави за Блумберг по изборите:„Бевме склони да веруваме дека Тиса ќе излезе како јасен победник и постапивме соодветно“.

Тиборч и Рашел го објавија своето преселување во Њујорк минатата година. Тие го опишаа тоа како семејна одлука, бидејќи Рашел планира да студира во Соединетите Држави. Тие не се појавија јавно од изборите.