Земјотрес со магнитуда од 7,6 степени регистриран во Тихиот Океан во регионот на Тонга

24/03/2026 07:22

Земјотрес со магнитуда од 7,6 степени е регистриран на дното на Тихиот Океан, во регионот на островот Тонга.

Според информациите на Американскиот институт за геофизика, епицентарот на земјотресот бил на длабочина од 238 километри под морското дно.

И минатата година во овој период, поточно на 30 март, силен земјотрес со интензитет од 7,1 степен го потресе јужниот дел на Тихиот Океан.

Епицентарот на тогашниот потрес беше на длабочина од десет километри, 76 километри југоисточно од Пангаи, главниот град на островот Лифука што е дел од архипелагот на Кралството Тонга.

