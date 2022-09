Зеленски ненадејно го посети до неодамна руското упориште, објави фотографии

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска дојде во ненадејна посета на Изум, стратешки важен град на истокот кој неодамна беше ослободен од украинските сили.

Москва го искористи Изум како точка од која испрати засилување на фронтот во Донбас. Во тој регион, за потсетување, благодарение на молскавично брзиот украински контранапад, ситуацијата целосно се промени. Имено, Русите сега се повлекуваат, а Украинците напаѓаат, пренесе Индекс.

Zelensky in a surprise visit today to Izium, the town liberated from months of Russian occupation in recent days. It was used by Moscow as a heavily militarized garrison town buttressing its stalled campaign in the Donbas. pic.twitter.com/1M62RC6fBn

