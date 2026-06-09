Новиот пакет санкции на ЕУ силно ќе ги погоди руските банки

Европската унија во вторникот претстави нов пакет предложени санкции против Русија, насочени кон банкарскиот, енергетскиот и трговскиот сектор на земјата, во обид да ја ослабне нејзината економија.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека економијата на Русија „нагло забавува“ додека го презентираше 21-от пакет санкции на блокот, седум недели откако претседателот на Советот, Антонио Кошта, го објави влегувањето во сила на претходниот. „Четири години по почетокот на нејзината целосна инвазија, Русија очигледно не успеа да ја покори Украина“, рече таа.

Новите мерки сега треба да бидат едногласно одобрени од земјите на ЕУ.

ЕУ сака да им забрани на поранешните или сегашните војници кои служеле во руските вооружени сили да влезат во блокот, според шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас. „Вратата на Европа не треба да биде отворена за (поранешните) борци на Русија“, напиша таа на X.

Мерките вклучуваат нови ограничувања за извоз на стоки што би можеле да ги користи воената индустрија на Русија, како и ограничувања за увоз, според зборовите на Фон дер Лајен, за „да се заклучи диверзификацијата подалеку од рускиот увоз“.

Пакетот е насочен кон уште 31 руска банка, како и 20 банки во трети земји обвинети дека им служат на санкционирани руски поединци и субјекти за да „ја лишат Русија од средствата за финансирање на својата војна“ против Украина, како што резимираше Калас на Икс. Блокот, исто така, ќе им забрани на давателите на услуги за крипто-средства во трети земји да помагаат во заобиколувањето на санкциите.

Дополнително, ЕУ планира да ја замрзне цената на руската нафта за да ја спречи Москва да има корист од порастот на цените на нафтата што произлегува од затворањето на Ормускиот теснец од страна на Иран. ЕУ, исто така, додава повеќе бродови од таканаречената руска флота во сенка на списокот со санкции и ги зголемува санкциите за оние што им помагаат на бродовите на флотата.

Новиот пакет санкции е насочен и кон Белорусија, која е во царинска унија со Русија. Како таков, режимот во Минск, кој е зависен од Москва, служи како задна врата за заобиколување на ограничувањата за трговија со Русија.

Фон дер Лајен тврди дека санкциите на ЕУ досега биле ефикасни, наведувајќи го она што го опиша како опаѓање на животниот стандард, висока инфлација и зголемување на даноците во Русија. Шефицата на Комисијата започна да презентира нови пакети минатата година.

„Цената што ја плаќа Русија е сè поголема од ден на ден. И ја плаќа првенствено народот на Русија“, рече таа.