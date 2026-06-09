„Ѕидот од дронови“ подигнат по фронтовската линија од страна на украинската војска драматично ги зголеми загубите за руската армија, која е во петтата година од обидите да ги заземе териториите анектирани од Кремљ во 2022 година.

Во просек, руските војници имаат 9.000 луѓе убиени на фронтовската линија месечно во 2026 година, или приближно 300 луѓе дневно, според пресметките на Јанис Клуге, експерт во Германскиот институт за меѓународни безбедносни студии, врз основа на буџетски податоци од руските региони.

Според буџетската статистика од регионите што исплаќаат надомест за смртта на војниците, руската армија претрпе рекордни загуби во август и декември минатата година – над 12.000 луѓе месечно. Во споредба со нивоата на почетокот на 2024 година, бројот на убиени на фронтовската линија е двојно зголемен: тогаш, тоа беше приближно 4.000 луѓе месечно.

Вкупните загуби на руската армија, вклучувајќи ги и ранетите, на почетокот на 2026 година достигнаа 1.198 милиони луѓе, според проценките на Центарот за стратешки и меѓународни студии (ЦСИС) со седиште во Вашингтон.

Во текот на четирите години војна, армијата изгуби 17 пати повеќе војници од советската армија во Авганистан, 11 пати повеќе отколку за време на двете чеченски војни и пет пати повеќе отколку во сите војни што ги водеа Русија и СССР од 1945 година. Според проценките на ЦСИС загинати се 325.000 луѓе.

По цена на огромни загуби во текот на изминатите две години, руските генерали успеаја да ја зголемат зоната под нивна контрола за само 8.400 квадратни километри: 0,6% од територијата на Украина беше освоена во 2024 година и уште 0,8% во 2025 година. Во 2026 година, руската армија почна да губи територија за прв пат по три години: 116 квадратни километри во април и 281,1 квадратни километри во мај, според проценките на Институтот за проучување на војната (ИСВ).

И покрај стагнацијата на фронтот, влошувањето на економската состојба и падот на рејтингот на владата, воените планови на Владимир Путин не се променети – тој сè уште има намера да продолжи со воените операции, изјавија претходно извори од Кремљ за „Гардијан“. Според еден од нив, Путин очекува целосно да воспостави контрола врз Донбас до крајот на годината и нема намера да запре додека не ја постигне оваа цел. Во исто време, Путин верува во брз воен пресврт на бојното поле во корист на Русија, велат изворите.