Хеликоптерот „Апачи“ го соборил Иран, потврди Трамп

Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека Иран соборил американски воен хеликоптер „Апачи“ за време на патрола над Ормускиот Теснец и рече дека САД ќе одговорат на тој напад.

„Штотуку бев информиран од нашата голема војска дека синоќа Иранците соборија еден од нашите многу софистицирани хеликоптери ‘Апачи’ додека патролиравме над Ормускиот Теснец.

Во него имало двајца пилоти, двајцата се безбедни и неповредени. Сепак, САД мора да одговорат на овој напад“, напиша Трамп на својата социјална мрежа Truth Social.

Хеликоптерот кој се урна во близина на брегот на Оман бил соборен од ирански дрон, пренесоа американските медиуми.

Сепак, двајца американски функционери запознаени со најновата проценка на Пентагон изјавија за Еј-Би-Си дека сè уште не е утврдено дали Иран намерно го гаѓал хеликоптерот.

Според еден од официјалните лица, тоа е истиот тип на беспилотно летало што Иран рутински го користи за да ги нападне бродовите што минуваат низ Ормускиот теснец.

Според информациите на новинарот на „Вашингтон пост“, Ден Ламот, дронот на американската морнарица што учествувал во спасувањето на двајца членови на екипажот на американскиот хеликоптер „Апачи“ бил беспилотниот површински брод (USV) Corsair of Saronic Technologies.

Системот за прв пат беше распореден во областа на одговорност на Централната команда на САД во март оваа година.

Бродот без екипаж наводно ги собрал двајцата војници од морето и ги транспортирал на друга локација, од каде потоа биле префрлени со хеликоптер.

Доколку оваа информација биде потврдена, тоа ќе биде прв познат случај на таков беспилотен систем кој се користи за спасување луѓе во вистинска операција.

Според „Њујорк тајмс“, кој се повикува на повеќе дипломати и службеници запознаени со преговорите меѓу САД и Иран, САД и Иран ја стесниле дискусијата за нуклеарната програма на Иран на четири главни прашања.

Тоа се долгорочно суспендирање на збогатувањето на ураниумот на Иран, разредување на постојните залихи на збогатен ураниум, демонтирање на нуклеарните капацитети на Иран и прифаќање на вонредни инспекции за да се потврди дали Иран се придржува до договорената рамка.

Според весникот, САД планираат директно да соработуваат со Меѓународната агенција за атомска енергија во процесот на разредување на залихите на збогатен ураниум на Иран.

Сепак, Иран сè уште не се согласил да го насочи американското учество во овие активности.

Иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи изјави дека странските воени сили што дејствуваат во близина на иранска територија постојано преземаат ризици поради можни човечки грешки, несреќи или можност да се најдат во средината на размена на оган.

„Странските сили лоцирани во близина на нашата територија се постојано изложени на ризик поради сопствените човечки грешки, едноставни несреќи или можноста да се најдат на линијата на огнот“, напиша Арагчи.

Тој додаде дека најдобриот начин да се намали овој ризик е тие да го напуштат регионот.