Московскиот суд ја потврди бруталната казна за сатиричар за исмејување на Путин во Германија

Апелациониот суд во Москва во вторникот ја потврди казната затвор од осум и пол години што му беше изречена на германскиот сатиричар, скулптор и илустратор Жак Тили за неговиот карневалски плотун.

Судијата Владимир Усов ја прочита одлуката на тричлениот судски совет, наведувајќи дека жалбата на одбраната против пресудата е одбиена и казната е потврдена.

Осуден во отсуство

Во април, московскиот суд го прогласи познатиот уметник Тили за виновен во отсуство за навреда на религиозните чувства и ширење лажни информации за руските вооружени сили преку неговите настапи на традиционалните карневалски паради во неговиот роден град Дизелдорф.

Тили постојано го исмејуваше рускиот претседател Владимир Путин и војната во Украина, како и рускиот православен патријарх Кирил.

Тили: „Пресудата е секако фарса“

Јавната адвокатка Наталија Дудкина изјави дека случајот сега е затворен, освен ако скулпторот не побара случајот да биде упатен до повисок суд.

„Со тоа случајот е завршен“, рече Тили како одговор на прашање од новинската агенција ДПА во Дизелдорф. „Не гледам причина да се продолжува овој апсурден процес. Пресудата е секако фарса. Таа нема да влијае на нашата сатирична работа за време на карневалот. Ќе продолжиме како и досега“, рече тој.

Тили рече дека руското судство никогаш не го информирало за истрагите против него. Персоналот на германската амбасада ја следеше жалбената постапка во Москва.

Адвокатот на одбраната бара ослободителна пресуда

Дудкина ја оправда жалбата на судот тврдејќи дека за време на истрагата не е спроведена психијатриска евалуација за да се процени кривичната одговорност на Тили.

Во своите завршни зборови на почетокот на април, таа побара ослободителна пресуда за Тили поради недостаток на докази.

„Мојата законска должност како адвокат на одбраната беше да се жалам на оваа пресуда“, изјави таа за ДПА во судницата. Таа повтори дека не можела да го контактира самиот Тили. Русија издала меѓународна потерница по него, рече таа.

Обвинителството, кое во голема мера успеало да ја обезбеди бараната казна, одлучило да не се жали на последната пресуда.