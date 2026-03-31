Зеленски: Кремљ ѝ даде рок од „два месеца“ на Украина да се повлече од Донбас

Украинскиот претседател Володимир Зеленски објави дека Русија, преку американски посредници, му поставила ултиматум на Киев: Украина има два месеци да ги повлече своите трупи од Донбас, во спротивно Москва ќе го заземе регионот, а условите ќе станат потешки. „Тие ѝ кажуваат на американската страна: сега има нов рок – за два месеци ќе го заземат источниот дел од нашата земја, ќе го заземат Донбас. Затоа, Украина има два месеци да си замине. И тогаш војната ќе заврши. Но, ако Украина не замине, Русија ќе го заземе Донбас, а потоа условите ќе бидат различни“, рече Зеленски на Самитот Буча 2026, посветен на четвртата годишнина од ослободувањето на Буча (цитирано од УНИАН).

Тој нагласи дека таквата логика ги доведува во прашање вистинските цели на Москва, со оглед на истовремените закани за понатамошен напредок. „Логичкото прашање е: ако нивната единствена цел е Донбас, тогаш зошто велат дека ќе одат подалеку ако успеат да го освојат Донбас? Тоа е, прашањето не е за Донбас“, рече украинскиот претседател. Зеленски додаде дека Русија нема да може да го освои Донбас, а Москва го разбира ова совршено добро, поради што тие вршат притисок врз Вашингтон да извлече отстапки од Киев.

„Верувам дека Русија денес врши притисок врз Америка. Бидејќи се приближуваат избори. Јасно е дека САД треба да преземат разни чекори и на домашен и на меѓународен план. Се надеваме дека ќе ја вратиме логиката, а не емоционалноста, во Русија во преговорите“, објасни претседателот.