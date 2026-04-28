Зеленски им се заканува на Израелците со санкции поради украдено жито

Украинскиот претседател Володимир Зеленски се закани дека ќе воведе санкции против израелски поединци и бизниси кои купуваат жито произведено во региони окупирани од Русија.Украинската влада подготвува пакет санкции насочени и кон луѓето што го транспортираат житото, како и кон оние на другата страна од трансакцијата во Израел, рече Зеленски во објава на X.Неговата објава најавува ескалација на тензиите меѓу две нации кои се во голема мера во истиот западен камп. Сепак, односите се затегнати поради континуираните односи на Израел со Русија.

Два брода, за кои се тврди дека превезуваат ограбена украинска пченица, се упатија кон Израел оваа недела за да се закотват во Хаифа и да го истоварат својот товар. Израелскиот весник „Хаарец“ претходно објави дека четири пратки украдено жито од Украина веќе се истоварени во Израел досега.

Според Зеленски, Киев ги презел „сите потребни чекори преку дипломатски канали за да спречи вакви инциденти“, но тоа не било доволно за да ги запре испораките.

„Ова не е – и не може да биде – легитимен бизнис. Израелските власти не можат да не бидат свесни кои бродови пристигнуваат во пристаништата на земјата и каков товар носат“, додаде тој.

Двете страни веќе разменија остри критики во понеделникот, кога израелскиот министер за надворешни работи, Гидеон Саар, ја обвини Украина дека не доставила докази за обвинувањата. Тоа дојде како одговор на забелешките на неговиот украински колега, Андриј Сибиха, кој рече дека е „тешко да се разбере недостатокот на соодветен одговор од страна на Израел на легитимното барање на Украина“. (Политико)