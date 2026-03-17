Зеленски го нарече Шон Пен вистински пријател на Украина

Киев – Шон Пен не се појави на доделувањето на 98. Оскари во неделата во театарот „Долби“, каде што ја освои наградата за најдобар спореден глумец за неговата улога во „Една битка по друга“. Како што се испостави, актерот во тој момент бил на друг континент, во посета на својот пријател, украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Веста за посетата ја објави самиот Зеленски на социјалната мрежа X, заблагодарувајќи му се на Пен. „Знаеме кој е вистински пријател на Украина“, напиша тој. „Вие сте со Украина од првиот ден од тоталната инвазија. Исто е и денес“, додаде украинскиот претседател.

Долгорочна поддршка за Украина

Од почетокот на војната во 2022 година, Пен често бил во Украина. Во 2023 година, тој го сними документарецот „Супермоќ“, во кој го следеше необичниот политички пат на Володимир Зеленски и се обиде да ја прикаже поновата историја на Украина.

Трет Оскар

Поради патување во Украина, Пен не беше во Лос Анџелес за лично да ја прими наградата од минатогодишниот победник, Киран Калкин. Со оваа победа, тој стана само четвртиот актер во историјата кој освоил три Оскари за глума.

Во „Една битка по друга“, Пен го игра корумпираниот воен службеник Стивен Џ. Локџау, а во филмот глуми заедно со Леонардо Дикаприо, Бенисио дел Торо и Тејана Тејлор, кои исто така беа номинирани за Оскар.