Зеленски: Членството во ЕУ и безбедносни гаранции – клучни барања на Украина

Киев – Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, смета дека пристапувањето на неговата земја во Европската Унија е клучен дел од мировен договор за завршување на војната со Русија, јави ДПА.

Во синоќешното видео-обраќање тој уште ја посочи „реконструкцијата на нашата земја по војната“ како предуслов за „вистински мир во Европа“.

Зеленски, исто така, рече дека границите и суверенитетот на Украина мора да се почитуваат, а на неговата земја мора да и се дадат безбедносни гаранции.

Германскиот канцелар, Фридрих Мерц, вчера ја нарече интеграцијата на Украина во ЕУ „важна основа“ за завршување на војната на Русија. Во исто време, Мерц не ја исклучи целосно можноста Украина да се откаже од дел од територијата.

Според последните проценки на Светската банка, за обнова на Украина од војната ќе бидат потребни околу 500 милијарди евра.

Киев веќе доби околу 150 милијарди евра од странски донатори од почетокот на војната, главно средства за финансирање на својот буџет.

Минатата недела земјите-членки на ЕУ го отворија патот за дополнителни 90 милијарди евра кредити.