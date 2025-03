Зеленски: Бруталните напади докажуваат дека Русија не размислува за мир. Светот го дозволува тоа

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека руските напади врз Украина докажуваат дека Москва не размислува за завршување на војната.

Зеленски го опиша нападот на Добропиље како „еден од најбруталните“, истакнувајќи дека тој бил „внимателно планиран да предизвика максимална штета“.

Во своето вечерно обраќање, Зеленски потврди дека меѓу 11-те загинати е и припадник на итната служба.

„Русија со своите злосторства од ден на ден докажува дека ништо не се променило во Москва – тие не размислуваат како да ја завршат војната, туку како да уништат и освојат уште повеќе, додека светот им го дозволува тоа“, рече тој.

Today, all day long, work continued in the city of Dobropillya, the Donetsk region, following a Russian strike. It was one of the most brutal attacks, a combined strike carefully planned to cause maximum damage. Missiles, along with Shahed drones, targeted the central part of the… pic.twitter.com/bipdh5iS9I

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2025