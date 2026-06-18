Зеленски: Ако гори Украина ќе гори и Москва

Украина ќе продолжи да возвраќа удари кон Русија. Според претседателот Володимир Зеленски, овие акции не се само одговор на нападите врз мирните украински градови, туку и средство за притисок врз агресорската држава за мир. Шефот на државата го изјави ова пред новинарите во Брисел.

Зеленски рече дека Украина не сака војна и никогаш не ја сакала, додавајќи дека сите го знаат ова, вклучително и партнерите на Украина. Тој рече дека Украина сигурно не сака да се види себеси како гори поради непријателот, но предупреди дека ако Украина гори, и Москва ќе гори. Тој нагласи дека е време да се запре агресијата и да се стави крај на војната. Зеленски нагласи дека ако рускиот лидер Владимир Путин не сака да ја заврши војната, Украина нема да остане пасивна и ќе одговори.

Украинскиот претседател посочи дека денешниот успешен удар врз Москва е одговор на неодамнешниот напад на Русија врз Киев, вклучително и штетата предизвикана на Киевско-печерската лавра. Зеленски истакна дека и покрај трите воздушни одбранбени прстени на Москва, Украина е способна да погоди цели таму. Тој рече дека одговорот мора да биде силен и фер.

Осврнувајќи се на нападот врз Киево-Печерската Лавра, тој потсети дека за време на средбата со новинарите во Лавра отворено изјавил дека Украина ќе подготви одговор и дека светот ќе го види. Додаде дека луѓето веќе го гледаат овој одговор.

Зеленски додаде дека по самитот на Г7, партнерите на Украина веруваат дека Киев е целосно посветен на прекинување на војната, додека Путин прави сè што е можно за да избегне директно дискутирање за прашања поврзани со прекин на огнот и крајот на војната.

Украинскиот претседател тврдеше дека притисокот врз Русија мора да се зголеми. Тој објасни дека овој притисок мора да има различни форми, вклучувајќи не само долгорочни способности на Украина, туку и санкции наметнати од партнерите. Тој спомена мерки насочени кон енергетскиот сектор на Русија, „флотата во сенка“, нафтената и гасната индустрија, банкарскиот систем, производството на оружје и одбранбената индустрија. Според Зеленски, мора да се преземат сите можни чекори за Русија да сфати дека продолжувањето на војната е бесмислено.