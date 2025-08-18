Затворен за сообраќај регионалниот пат Македонски Брод – Скопје

18/08/2025 07:23
Големи облаци чад во Јасен

Поради пожар во националниот Парк Јасен, регионалниот пат Р1106 Македонски Брод – Скопје затворен е за секаков вид на возила, соопшти АМСМ.

Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патиштата надвор од градските средини е зголемен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања при влез или излез од државата.

АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово – Велес, Маврово – Дебар – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево.

Од 1 јули до 31 август на државните патишта во Македонија се воведува летен времен режим на сообраќај со кој се забранува движење на тешки товарни возила со вкупна маса над 15 тони, за време на деновите од викендот и за денови при екстремно високи температури.

Поврзани содржини

Армијата го слави 33. роденден со свеченост во касарната во Штип
Облачно и нестабилно со пороен дожд и грмежи
ЈСП: Жичницата на Водно е безбедна, се спроведува редовен сервис
„Внимавај телефонски измами“: Граѓаните да не наседнуваат на повици за лажни сообраќајки, веднаш да пријават во полиција
Десет активни пожари, најтежок за гаснење во „Јасен“
Утре посвежо со локален пороен дожд и грмежи, од вторник претежно стабилно и пораст на температурата
МВР: На ниту еден граѓанин не му беше скратено правото да присуствува на вчерашниот протест во Кочани
Поради пожарот во „Јасен“, се уште затворен регионалниот пат Македонски Брод – Скопје

Најчитани