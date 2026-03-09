Запознајте го Бруин, најубавото куче на светот за 2026

КЛАМБЕР шпаниелот Бруин е крунисан за победник на престижната светска изложба на кучиња „Круфтс 2026“. Четиригодишното куче од Сомерсет, предводено од неговиот сопственик Ли Кокс, ѝ ја донесе на својата раса првата таква победа од 1991 година. Оваа ретка раса во Обединетото Кралство се смета за загрозена, со помалку од 300 регистрирани легла годишно. Патем, второто најубаво куче на изложбата беше куче од Хрватска.

Победник на „Круфтс 2026“

Љубители на кучиња од целиот свет се собраа минатиот викенд, од 5 до 8 март, во Националниот изложбен центар во Бирмингем за годишната изложба „Круфтс“ организирана од Кралскиот кинолошки клуб. Овогодинешното издание привлече повеќе од 18.600 натпреварувачи, но можеше да има само еден победник.

Судејќи од Тамас Жакел, престижната награда „Најдобро на изложбата“ му припадна на Бруин, чие целосно име е Ш Ч Ванитонија Солист, кој претходно ја освои категоријата ловечко куче.

Бруин, кој исто така го освои турнирот „Еукануба Чемпион Стејкс“ во 2025 година, е куче од домашно одгледување. Неговиот сопственик и дресер Ли Кокс со љубов го опиша како „кучето на целиот свој живот“ и „мојата омилена раса“.

„Ова беше сон на едно момче“, призна Кокс. „Знам дека звучи клише, но вистина е. Бев момче кое ја гледаше изложбата на кучиња од балконот на Ерлс Корт“.

Потекло на кламбер шпаниелот

Кламбер шпаниелот е една од најстарите и најпрепознатливите раси на шпаниел, чии корени датираат од околу 1770 година. Расата е тесно поврзана со Хенри Пелам-Клинтон, 2-ри војвода од Њукасл, кој ја развил и одгледал на својот семеен имот, Кламбер Парк, од каде што расата го добила своето име. Раните кламбер шпаниели биле ценети како мирни и методични ловџиски кучиња, особено корисни за лов на дивеч како што се фазани и еребици од грмушки.

Расата брзо стекнала популарност меѓу британското благородништво и станала омилена на кралското семејство. Кралот Едвард VII и неговиот син Џорџ V биле познати по одгледувањето на кламбер шпаниели, што ја зацврстило репутацијата на расата како „ловечко куче за господа“. Нивниот смирен темперамент и лојална природа ги прават идеални придружници, и на лов и во домот.

Изглед и карактеристики на расата

Кламбер шпаниелите се кучиња со тешка градба, кратки нозе со широка глава, спуштени уши и дебело, претежно бело крзно, често со лимонови или портокалови ознаки. И покрај нивниот донекаде опуштен изглед, тие се многу интелигентни и решителни работни кучиња со одлично чувство за мирис. Во споредба со многу други шпаниели, тие се повнимателни во ловот, потпирајќи се на упорност отколку на брзина.

Поради нивното дебело, свиленкасто крзно и склоност кон опаѓање, кламбер шпаниелите бараат редовно чешлање за да го одржат крзното чисто и без заплеткување. Правилното четкање, исто така, помага во контролата на опаѓањето. Со соодветна грижа, дресура и вежбање, кламбер шпаниелот е познат како приврзано и трпеливо куче, што го прави одлично семејно куче.