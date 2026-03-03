Започнува нова астролошка година. Еве како влегувањето на Сонцето во Овен ќе ја промени енергијата

Со влегувањето на Сонцето во знакот Овен, на 20 март, започнува астролошката нова година. Овој момент означува нов циклус и симболичен почеток на свежо поглавје во кое енергијата се става во движење, се забрзува и станува порешителна. По интроспективниот период на Риби, доаѓа време за акција, храброст и јасна насока кон целите.

Овенот е првиот знак на Зодијакот и носи силна енергија на иницијатива. Кога Сонцето се движи во овој огнен знак, многумина чувствуваат наплив на мотивација и желба конечно да го започнат она што го планирале долго време. Тоа е енергијата на почетокот, првата одлука и првиот чекор. Сомнежите се намалуваат, а потребата за акција станува посилна.

Енергија што повикува на акција

Влегувањето на Сонцето во Овен носи подинамична атмосфера. Одлуките се донесуваат полесно, реакциите се побрзи и помалку се размислува за последиците. Овој период е поволен за започнување нови проекти, започнување обука, донесување важни деловни одлуки и смели животни промени. Оние кои почувствувале стагнација сега добиваат шанса да забрзаат.

Сепак, енергијата на Овен носи и импулсивност. Брзите реакции можат да доведат до непотребни конфликти, особено ако се предизвикани од его или желба за докажување. Клучот е да се најде рамнотежа помеѓу храброста и внимателноста.

Нови почетоци во љубовта и врските

Во љубовта, постои поголема отвореност и директност. Луѓето ги изразуваат своите желби појасно и се помалку склони да чекаат. За самците, ова може да значи неочекувани средби и брзи почетоци, додека во врските, постои потреба од освежување и нова енергија. Овенот бара страст, искреност и динамизам.

Деловен моментум и лична иницијатива

Во бизнисот, ова е период кога се цени независноста. Преземањето одговорност и покажувањето иницијатива можат да донесат напредок. Оние кои се осмелуваат да се истакнат и да застанат зад своите идеи би можеле да доживеат позитивни случувања. Сепак, важно е да се избегне непотребна конкуренција и докажување по секоја цена.

Време за храброст

Астролошката нова година носи порака за движење. Тоа е време кога се поставуваат нови цели и се одлучува во која насока сакаме да одиме. Енергијата на Овенот нè охрабрува да излеземе од нашите зони на удобност и да престанеме да одложуваме.

Влегувањето на Сонцето во Овен нè потсетува дека секоја промена започнува со еден чекор. Оние кои се подготвени да преземат иницијатива и да дејствуваат со самодоверба, би можеле токму сега да го започнат најважното поглавје од годината.