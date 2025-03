За ручек со Трамп во Мар-а-Лаго треба да платиш 5 милиони долари

Гостите плаќаат милиони долари за да вечераат и да се сретнат со претседателот Доналд Трамп на специјални настани што се одржуваат во неговиот имот Мар-а-Лаго во Палм Бич, Флорида.

Деловните лидери можат да обезбедат средба еден на еден со претседателот во Мар-а-Лаго за 5 милиони долари, според извори со директно познавање на состаноците. На таканаречената вечера со свеќи одржана минатата сабота, од потенцијалните гости на Мар-а-Лаго беше побарано да потрошат 1 милион долари за резервирање на место, според поканата која ја обезбедил медиумот Wired.

„Поканети сте на вечера со свеќи со специјалниот гостин претседателот Доналд Џеј Трамп“, се вели во поканата, под заглавија „MAGA INC“., MAGA Inc., или Make America Great Again Inc., организациите што ја поддржаа претседателската кампања на Трамп во 2024 година. „Дополнителни детали се дадени на оние што ќе одговорат. Тие што ќе одговорат ќе бидат сместени по принципот прв дојден, прв услужен. Просторот е многу ограничен. 1.000.000 долари по човек“.

Од поканетите било побарано да ѝ одговорат на Мередит О’Рурк, која беше национален финансиски директор и висок советник во Доналд Трамп за време на кампањата

Во поканата конкретно се наведува дека „Доналд Џеј Трамп се појавува на овој настан само како истакнат говорник и не бара средства или донации“. Настанот се случи во 19 часот на 1 март и беше наведен во официјалниот распоред на претседателот како „Финансиска вечера со свеќи MAGA INC.“. Ова е единствениот настан со тоа име во официјалниот распоред на Трамп откако тој ја презеде функцијата.

Состаноците еден на еден вредни 5 милиони долари станаа „жешка карта“ во бизнис заедницата, вели извор запознаен со нив.

Не е јасно каде одат парите и за што ќе бидат искористени, но еден извор со директно познавање на вечерите му рече на Wired дека „сето тоа оди во библиотеката“, во претседателската библиотека која наводно ќе биде изградена откако Трамп ќе ја напушти функцијата. MAGA Inc потроши над 450 милиони долари за да го избере Трамп во 2024 година, иако на Трамп не му е законски дозволено да се кандидира за трет претседателски мандат во 2028 година.

Познато е дека таканаречените вечери со свеќи кои нудат пристап на претседателот се одржувале пред инаугурацијата на Трамп, но претходно не беше пријавено дека се случиле додека тој е на функцијата. Неодамна, „Вашингтон пост“ објави дека такви вечери под свеќи се одржувале на 19 декември и 19 јануари – ноќта пред претседателската инаугурација на Трамп – за цена од 1 милион долари по присутен. Иванка Трамп и Џаред Кушнер присуствуваа на настанот на 19 јануари. Во пресрет на инаугурацијата на Трамп во 2016 година, донаторите кои потрошија седум цифри можеа да обезбедат осум билети за вечера со свеќи, според тогашниот извештај на „Вашингтон пост“.