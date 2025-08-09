За Путин има распишана потерница. Зошто Американците нема да го уапсат?

Кога рускиот претседател Владимир Путин ќе отпатува во Алјаска следната недела за да се сретне со американскиот претседател Доналд Трамп, тој ќе може да го стори тоа без страв од апсење. Меѓународниот кривичен суд (МКС) издаде налог за апсење на Путин во 2023 година, но ниту Русија ниту САД не се потписници на Римскиот статут, со кој беше основан судот во 2002 година.

МКС го обвини рускиот лидер за воено злосторство за нелегално депортирање деца од окупираните територии на Украина во Русија. Кремљ ги нарече постапките на судот „скандалозни и неприфатливи“.

Путин ја посети Монголија пред две години

Путин беше претпазлив во врска со своите патувања откако беше издаден налогот. Во 2023 година, тој одби покана за самит во Јужна Африка. Сепак, тој отпатува во Монголија, потписничка на Римскиот статут, истата година.

Монголија потоа тврдеше дека според член 98 од Римскиот статут, државата не може „да дејствува спротивно на своите обврски според меѓународното право во однос на (…) дипломатскиот имунитет на едно лице“. Монголските власти тврдеа дека Путин, како руски лидер, ужива апсолутен имунитет освен ако Русија не се откаже од него.

Судот го отфрли тој аргумент, велејќи дека Член 2 се откажува од сите имунитети. Панелот на судии тврдеше дека земјите-членки „имаат обврска да апсат и предаваат лица подложени на налози на МКС, без оглед на нивниот официјален статус или националност“.

МКС се потпира на земјите-членки да апсат и екстрадираат осомничени во Хаг, каде што е сместен. Путин ги посети Кина и Северна Кореја во 2024 година, две земји кои немаат договор со МКС.

Трамп нареди санкции против МКС во февруари

Не само што Соединетите Држави никогаш не биле потписник на Римскиот статут, туку во февруари Трамп нареди санкции против судот откако издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана, Јоав Галант.

Во извршна наредба, тој го обвини МКС за вклучување во „нелегитимни и неосновани дејствија насочени против Америка и нашиот близок сојузник Израел“.

Американците веројатно ќе мора да ги укинат санкциите врз Путин за да му дозволат влез во САД

Иако нема закана од апсење, Министерството за финансии на САД веројатно ќе мора да ги укине санкциите врз Путин за да му дозволи влез во САД, како што направи кога претставникот на Путин, Кирил Дмитриев, пристигна во Вашингтон во април.

Некои веруваат дека ова е една од причините зошто Путин се согласи на самитот во Алјаска. Наместо да воведува санкции врз Русија, како што се закани Трамп во последните денови, САД ќе укинат една. Дури и ако е само привремено, тоа би била исклучително симболична и голема победа, пишува Скај њуз.

Трамп и Путин ќе се сретнат за да преговараат за крај на војната во Украина. Средбата ќе се одржи во време на најавата на Трамп дека ќе воведе нови санкции против Москва, како и против земјите што купуваат стоки од нејзиниот извоз, освен ако рускиот лидер не се согласи да го прекине три и полгодишниот конфликт со Украина.