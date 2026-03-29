Втората најголема банка во САД се согласи да им исплати 72,5 милиони долари на жртвите на Епштајн

Банка оф Америка се согласи да им исплати 72,5 милиони долари на жртвите на Џефри Епштајн, кои тврдат дека банката ги овозможила неговите злосторства и профитирала од нив.

Во тужбата, поднесена минатата година, се тврди дека втората најголема американска банка им обезбедила банкарски услуги на Епштајн и неговата мрежа, како и сметки што ги користеле жртвите и неговите соработници, вклучувајќи ги Гислен Максвел и Леон Блек, поранешниот извршен директор на Аполо Глобал Менаџмент.

Судијата на окружниот суд на САД, Џед Ракоф, кој претседава со случајот, ќе одржи расправа во април за да одлучи дали да ја одобри спогодбата. Договорот не вклучува признавање на одговорноста на банката.

Портпарол на банката: Ние стоиме зад нашите претходни изјави

„Иако стоиме зад нашите претходни изјави дадени во оваа постапка, вклучително и тврдењето дека Банка оф Америка не овозможила кривични дела на сексуална експлоатација, оваа спогодба ни овозможува да го оставиме ова прашање зад нас и обезбедува дополнително затворање на тоа поглавје за тужителите“, изјави портпарол на банката за NBC News.

Спогодбата ги опфаќа сите жени „кои биле сексуално злоупотребени или жртви на трговија со луѓе од страна на Џефри Епштајн или некој поврзан со него или неговата мрежа“ помеѓу 30 јуни 2008 година и 6 јули 2019 година, според поднесокот на адвокатите на жртвите. Според нив, има најмалку 60 жени кои биле жртви на Епштајн во тој период.

Тужителите тврдат дека банката не ги следела соодветно сметките ниту навремено пријавувала сомнителни трансакции, вклучително и трансфери што Леон Блек ги испратил до Епштајн од неговата сметка во Банката на Америка.

Слични тужби против JPMorgan Chase и Deutsche Bank се решени

Блек требаше да биде испрашуван овој месец, а адвокатката на жртвите Сигрид Меколи го опиша како „клучен сведок“. Но, тој избегна да сведочи откако страните го информираа судот за спогодбата минатата недела.

Блек не е обвинет во тужбата против Банката на Америка. Тој ги негираше сите обвиненија и вели дека немал сознанија за злосторствата на Епштајн. Неговиот портпарол одби да коментира за случајот.

Преживеаните жртви на Епштајн поднесоа слични тужби против „Џеј Пи Морган Чејс“ и „Дојче Банк“, кои подоцна беа спогодбени во вредност од стотици милиони долари. „Џеј Пи Морган“ се согласи да плати 290 милиони долари, додека „Дојче Банк“ им плати 75 милиони долари на жртвите.