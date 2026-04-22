Втора пратка нуклеарен отпад пристигна во германскиот град Ахаус

Втора пратка на високорадиоактивен нуклеарен отпад под силно обезбедување пристигна во објект за привремено складирање во Ахаус, во најнаселената германска сојузна покраина Северна Рајна-Вестфалија, соопшти полицијата рано утрово.

Контејнерот „Castor“ беше транспортиран околу 170 километри од западниот град Јулих до Ахаус во регионот Минстерланд, стигнувајќи до локацијата рано наутро без поголеми инциденти, изјави портпаролот на полицијата.

Конвојот тргнал од Јулих синоќа подоцна од планираното поради доцнење во оперативните подготовки, соопшти полицијата во Минстер, додавајќи дека одложувањето не претставувало никаков безбедносен ризик.

Како што пренесе ДПА, пратката следува по првиот транспорт по истата рута пред околу четири недели, кој исто така помина без инциденти.

Отпадот се пренесува во контејнери „Castor“, специјализирани буриња дизајнирани за заштита од зрачење, при што транспортот е придружуван од голем број полициски сили.

Вкупно 152 контејнери треба да бидат префрлени од Јулих во Ахаус во текот на неколку месеци.

Антинуклеарните активисти одржаа бдеење во Јулих, Ахаус и долж очекуваната рута за да протестираат против пратките. Еден транспарент во Јулих ги опиша транспортите како „лошо осмислени, непотребни и опасни“.

Организаторите рекоа дека околу 300 луѓе присуствувале на демонстрациите во Ахаус, додека полицијата ја процени излезноста на околу 180 лица.

Транспортот произлегува од наредбата на нуклеарниот регулатор на Северна Рајна-Вестфалија од 2014 година за расчистување на објектот за привремено складирање во Јулих.