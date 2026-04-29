Втора американска амбасадорка во Украина за една година ќе поднесе оставка поради Трамп

Вршителката на должноста амбасадорка на САД во Украина, Џули Дејвис, ќе ја напушти својата функција поради несогласувања со претседателот Доналд Трамп, изјавија информирани извори за „Фајненшел тајмс“. Тие рекоа дека Дејвис е „разочарана“ од својата работа поради намалената поддршка за Киев. Таа веќе го известила Стејт департментот за својата одлука и планира да ја напушти дипломатската служба, со што ќе заврши 30-годишна кариера.

Портпаролот на Стејт департментот, Томи Пигот, потврди дека Дејвис ќе ја напушти својата функција во јуни 2026 година. Тој ги нарече обвинувањата дека таа заминува поради несогласувања со Трамп „лажни“. Тој рече дека дипломатката „постојано ги поддржува“ напорите на Белата куќа за постигнување „траен мир меѓу Русија и Украина“. „Таа ќе продолжи гордо да ги унапредува политиките на претседателот Трамп сè додека официјално не го напушти Киев“, заклучи Пигот. Џули Дејвис стана шеф на дипломатска мисија на САД во Украина во мај 2025 година. Нејзината претходничка, Бриџит Бринк, исто така поднесе оставка поради несогласување со политиката на Трамп кон Киев. По нејзиното отпуштање, таа изрази жалење што, во обид да постигне мир, Трамп одлучи да изврши притисок врз жртвата, а не врз агресорот – Русија.

Во разговор со „Фајненшел тајмс“, американските дипломати забележаа дека за време на претседателствувањето на Трамп, други колеги чија работа вклучуваше Украина исто така си заминале или биле отпуштени. Еден дипломат одговори дека вработените во Стејт департментот кои се залагаат за Украина под Трамп „стануваат мети“.

Во 2019 година, за време на неговиот прв мандат, Трамп ја отстрани амбасадорката на САД во Украина, Мари Јованович, сомневајќи се во неа за нелојалност. Јованович беше клучен сведок во истрагата на демократскиот Конгрес за телефонскиот разговор на Трамп со украинскиот претседател Володимир Зеленски. Трамп побара истрага за синот на Џо Бајден, неговиот иден претседателски противник. Претставничкиот дом потоа го отповика Трамп, но Сенатот го ослободи од обвиненијата за злоупотреба на службената должност и опструкција на Конгресот.