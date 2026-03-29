Врнежи од снег со слаб интензитет на Попова Шапка, сообраќајот се одвива непречено

29/03/2026 08:11
Фото: Б. Грданоски

Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по наместа влажни коловози. Врнежи од снег со слаб интензитет се бележат на Попова Шапка, но во моментов не преставуваат пречка за одвивање на сообраќајот, соопштија од ЈП Македонија пат.

Сите патни правци во државата се проодни. На одредени патни правци кои поминуваат низ усеци и клисури можна е појава на поситни одрони.

ЈП Македонија пат апелира на внимателно управување со возилата, почитување на поставената сообраќајна сигнализација, како и прилагодување на брзината спрема условите на патот.

Дежурните екипи на ЈП Македонија пат се постојано на терен и ги одржуваат сите патни правци проодни. 

Облачно со врнежи во источните делови
Астрономски календар
Петто издание на трката „Водно 10К“ утре во Скопје
Родителите од Кочани незадоволни од отстранувањето на обвинителката Трајчева и бараат да биде вратена на случајот „Пулс“
Утре во Скопје посебен режим на сообраќај поради атлетска трка
Жители на Ново Лисиче бараат одлагање на зонското во Реонски – хаосот ќе се префрли!
Сојуз на медицинските сестри: Ќе се надмине ли проблемот со хроничниот недостиг на овој кадар?
Алиу: Прекумерната тежина е сериозна хронична болест поврзана со над 200 коморбидитети

