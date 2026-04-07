Вработените во ПИОМ ќе добијат покачување на платите од пет проценти во наредните три години

Директорот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Никола Мемов, денес потпиша Анекс на Колективниот договор со претставниците на репрезентативните синдикати УПОЗ, САДУ и КСОМ. Според Анексот, вработените во Фондот ќе добијат покачување на платите од пет проценти започнувајќи со априлската плата за оваа година, а истото покачување ќе биде имплементирано и во 2027 и 2028 година.

„Очекувам дека ова покачување на платите ќе биде стимул за поефикасно и поодговорно работење. Ние сме сервис на осигурениците и пензионерите, а нивното задоволство од услугите што ги обезбедуваме е наш секојдневен предизвик“, истакна директорот Никола Мемов.

Претставниците на синдикатите изразија задоволство од потпишувањето на овој Анекс, посочувајќи дека покачувањето на платите е важен чекор кон подобрување на стандардот на вработените и остварување на нивните права