Вработените во Белата куќа се предупредени да не користат привилегирани информации за да се обложуваат

10/04/2026 09:51

Вработените во Белата куќа биле предупредени минатиот месец да не користат привилегирани информации за да имаат финансиски добивки од обложување на таканаречените пазари за предвидување.

Е-маил бил испратена на 24 март, еден ден откако американскиот претседател Доналд Трамп објави петдневно одложување на неговата закана за напад врз енергетските објекти и инфраструктурата на Иран. Во мејлот се споменуваат медиумски извештаи кои изразија загриженост дека владини претставници користат информации што не се јавни за да поставуваат облози на платформи како Калши или Полимаркет.

Портпаролот на Белата куќа, Дејвис Ингл, изјави за Би-Би-Си дека „сите инсинуации дека претставници на администрацијата се вклучуваат во такви активности без докази се неосновани и неодговорни“.

Ингл, исто така, истакна дека сите федерални вработени подлежат на етички правила што забрануваат употреба на внатрешни информации за финансиска добивка.
„Единствениот интерес што го води претседателот Трамп е интересот на американскиот народ“, додаде тој.

Полимаркет се најде во центарот на вниманието во јануари откако корисник заработи речиси половина милион долари со тоа што се обложи за апсење на венецуелскиот претседател Николас Мадуро кратко пред официјалното соопштение.

Не е познато кој го поставил облогот. Анонимна сметка имала само низа букви и броеви како идентификатор на блокчејнот. Тој случај покрена сомнежи дека корисникот можеби имал пристап до привилегирани информации за американската воена операција.

Пазарите за предвидување, кои тргуваат со договори поврзани со исходот од разни настани, експлодираа во популарност во текот на изминатата година, со промет од повеќе од 44 милијарди долари. Корисниците најчесто се обложуваат на спортски резултати, но и на одлуките на американската централна банка или резултати од избори.

Обложувањето на конфликти дополнително ја отвори дебатата за регулирање на индустријата, особено откако серија сомнителни облози поврзани со војната во Иран предизвикаа повици за истрага во Конгресот на САД.

Во март, демократските лидери претставија закон со кој целосно ќе се забрани обложувањето поврзано со војна или воени операции.

Поврзани содржини

Најчитани