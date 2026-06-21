Вперениот прст кон Трамп веројатното е потеклото на расколот со Мелони

Нападот на претседателот Трамп против италијанската премиерка Џорџа Мелони, обвинувајќи ја дека моли за фотографија со него на самитот во Евијан, се чини дека произлегло од ракувањето со снимките од самитот. Објавени се неколку видеа од средбите меѓу Мелони и Трамп, од кои некои биле неовластени од американскиот персонал.

Меѓу нив, едно видео особено привлече внимание: на него се гледа како италијанската премиерка гестикулира и покажува со прст кон американскиот претседател, навидум обидувајќи се да разјасни или објасни нешто. Видеото стана вирално во Соединетите Држави, особено меѓу демократските гласачи, привлекувајќи внимание кое веројатно не му било добредојдено на самиот Трамп.