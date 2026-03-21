Возила со километри на преминот „Богородица“ кон Грција

Еден ден повеќе одмор во неделата и македонските граѓани тргнаа во преселба кон Грција. А граничните премини има километарски колони. Најмногу на „Богородица“. Чекањето за влез во Грција трае со часови.

Слично е и во Дојран, кој се користи како алтернативен премин. Помали се колоните на „Меџитлија“ кај Битола.

За оние кои допрва планираат да патуваат, препорака е претходно да ја проверат состојбата преку камерите на ЈП за државни патишта. А и да понесат доволно вода и да бидат подготвени за подолго чекање.