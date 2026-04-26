(ВИДЕО) Вооружен маж пукал на гала вечера на Трамп, претседателот бил евакуиран

Маж вооружен со пушка и ножеви упадна во лобито пред гала вечера за новинари, на која присуствуваа и претседателот Доналд Трамп и повеќе високи американски функционери, пред агентите на Тајната служба да го совладаат и приведат. Трамп беше итно евакуиран и не е повреден.

Гостите легнаа под масите додека се одвиваше инцидентот, а некои пријавија дека слушнале истрели пред огромната подземна балска сала во хотелот „Вашингтон Хилтон“, каде што се одржуваше настанот.

Еден службеник за спроведување на законот рече дека вооружен маж отворил оган. Припадник на обезбедувањето бил застрелан во панцир, но се очекува да биде добро, изјавија неколку извори за новинската агенција АП.

Осомничениот за пукањето, кого Трамп го опиша како „болна личност“, е идентификуван како Кол Томас Ален, 31-годишен наставник од Торенс, Калифорнија.

Напаѓачот на вечерата на дописниците од Белата куќа бил вооружен со пушка, пиштол и повеќе ножеви, според шефот на полицијата во Вашингтон, Џефри Керол.

Осомничениот излегол од „импровизирана соба“ во близина на влезот, каде што „немало обезбедување“ во близина на местото каде што биле складирани колички за барови, според „Њујорк пост“.

„Тој бил во таа соба… го зграпчил од торба или нешто слично“. Оружјето „бело долго“ и „не изгледало како типичен пиштол“, изјавил за „Пост“ сведок кој бил волонтер на настанот.

Се верува дека Ален бил гостин во хотелот Хилтон каде што се одржала вечерата. Службеник за спроведување на законот изјави дека вооружениоит човек отворил оган при што бил застрелан еден преставник на обезбедувањето, но носел елек отпорен на куршуми и е добро.

„Кога си влијателен, тие те бркаат. Кога не си влијателен, тие те оставаат на мира“, рече Трамп, безбеден и неповреден и сè уште во смокинг, во Белата куќа два часа подоцна. „Се чини дека мислат дека бил осамен волк“.

Нема непосредни индикации за каква било друга вмешаност, а градоначалничката на Вашингтон, Мјуриел Баузер, рече дека „нема причина“ да верува дека некој друг е вмешан. Видеото објавено од Трамп го покажа осомничениот како трча покрај безбедносните барикади додека агентите на Тајната служба трчаа кон него.

„Се чини дека во моментов нема никаква опасност за јавноста“, рече Баузер на посебна прес-конференција.

Сите службеници заштитени од Тајната служба беа евакуирани. Меѓу присутните беа Трамп, потпретседателот Џ.Д. Венс, министерот за одбрана Пит Хегсет и државниот секретар Марко Рубио – и многу други лидери на администрацијата на Трамп во ноќ кога нацијата е во војна со Иран.

Ова беше трет пат од 2024 година претседателот да биде под закана од напаѓач во негова непосредна близина – вклучувајќи го и обидот за атентат во Батлер, Пенсилванија, во кој беше повреден, а загина и локален пожарникар.

„Денес ни требаат нивоа на безбедност какви што веројатно никој досега не видел“, рече претседателот. Но, тој исто така рече: „Нема да дозволиме никој да го преземе нашето општество“.

Директорот на ФБИ, Кеш Пател, кој го придружуваше Трамп, рече дека агенцијата испитува долг пиштол и чаури пронајдени на местото на настанот, како и интервјуира сведоци од вечерата. Тој ги повика сите што имаат информации да се јават.

Вечерата се претвори во неред

Гостите јадеа салата од млад грашок и бурата кога започна бучавата за која Трамп рече дека првично мислел дека е паѓање послужавник, но некои новинари верувале дека имало пет до осум истрели.

Тајната служба и други власти ја преплавија просторијата додека гостите се криеја под масите во стотици. Звучни воздишки одекнуваа низ балската сала додека гостите сфатија дека нешто се случува; стотици новинари веднаш се јавија на телефони за да дадат информации.

„Тргнете се од патот, господине!“ извика некој. Други извикаа да се наведнат. Од еден агол, започна скандирање „Бог да ја благослови Америка“ додека претседателот беше придружуван да се тргне надвор од сцената. Тој падна накратко – очигледно се сопнал – и му помогнаа агенти на Тајната служба. Надвор од хотелот, членови на Националната гарда и други власти го преплавија просторот додека хеликоптери кружеа над него.

По првичниот обид за продолжување, настанот беше откажан вечерва и ќе биде презакажан.

„Ќе го направиме ова повторно“, рече Веиџија Џијанг, претседател на Здружението на дописници од Белата куќа. Кратко потоа, персоналот почна да ги расклопува масите и претседателската говорница.

Претседателот на Претставничкиот дом, Мајк Џонсон, рече дека тој и неговата сопруга, Кели, кои двајцата присуствуваа на настанот, „се молат за нашата земја вечерва“. Лидерот на демократите во Претставничкиот дом, претставникот Хаким Џефрис од Њујорк, рече: „Насилството и хаосот во Америка мора да завршат“.

Салата за банкети – каде што стотици истакнати новинари, познати личности и национални лидери ги чекаа коментарите на Трамп – беше веднаш евакуирана. Членовите на Националната гарда зазедоа позиции во зградата бидејќи на луѓето им беше дозволено да ја напуштат, но не и веднаш да влезат повторно. Безбедноста надвор беше исто така исклучително силна.

Републиканскиот пратеник Мајк Лолер од Њујорк, гостин на вечерата, рече дека слушнал пукање и „не знаевме што, по ѓаволите, е тоа. А потоа се слушаа секакви работи како тропаат“. Лолер рече дека често добива „закани со смрт“ и рече „ живееме во клима каде што сите го препознаваат тоа како проблем, но не мислам дека луѓето целосно разбираат колку е всушност проблем“.

Настанот првично изгледаше дека ќе продолжи по нередот. Келнерите ги превиткуваа салфетките и ги полнеа чашите за вода како подготовка за враќањето на Трамп. Друг работник го подготви телепромптерот на претседателот за забелешките што требаше да ги даде.

Општо земено, хотелот Хилтон, каде што вечерата се одржува со години, остана отворен за редовни гости за време на вечерата на дописниците, а безбедноста беше фокусирана на балската сала, а не на хотелот во целина, со малку проверки за луѓето што не влегуваат на самата вечера. Во изминатите години, тоа создаде можности за прекини во лобито и другите јавни простори, вклучително и протести во кои обезбедувањето се движеше за да ги отстрани гостите што развеајуваа транспаренти или организираа демонстрации.

Помеѓу прекорувањето на поединечни новинари, борбата против организации како „Њујорк тајмс“, „Волстрит џурнал“ и „Асошиејтед прес“ на суд и ограничувањето на пристапот на печатот до Пентагон, анимусот на администрацијата кон новинарите беше составен дел од вториот мандат на Трамп.

Неколку десетици демонстранти стоеја преку хотелот во пресрет на настанот. Еден беше облечен во затворска униформа, носеше маска од Хегсет и црвени ракавици. Друг носеше знак на кој пишуваше „Новинарството е мртво“.

Веќе се појавија првите теории дека настанот можеби е исцениран и дека повеќето истрели не се од напаѓачот кој употребил пушка, туку од обезбедувањето. На прес конференцијата по настанот запрашан од новинар што мисли, зошто постојано му се с лучуваат напади, Трамп одговори:

„Ги проучував атентатите… тие секогаш ги таргетираат највлијателните луѓе, како Абрахам Линколн. Не ги таргетираат оние кои не прават многу.Ние сме направиле многу“.