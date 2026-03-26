„Волстрит џурнал“: Арагчи и Калибаф привремено тргнати од „списокот за ликвидација“

САД и Израел привремено ги тргнале од списокот за ликвидација иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи и претседателот на Парламентот Мохамед Бакер Калибаф.

Американскиот весник „Волстрит џурнал“ повикувајќи се на неименувани американски официјални лица, пишува дека одлуката била донесена во рамки на напорите за започнување мировни преговори меѓу Вашингтон и Техеран.

Според изворите на весникот, двајцата ирански функционери биле тргнати од листата на неколку дена, како сигнал за подготвеност на администрацијата на Доналд Трамп за дипломатски разговори.

Сепак, официјални лица запознаени со ситуацијата оценуваат дека шансите за успех на разговорите се мали, поради значителните разлики во позициите на САД и Иран.