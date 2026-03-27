Војната во Иран зема сè поголем данок од американската војска

Војната на САД во Иран зема сè поголем данок врз американската војска, со зголемен број жртви, намалени залихи на муниција, еден носач на авиони што е тргнат настрана и бројни соборени авиони само три недели по почетокот на конфликтот.

Најмалку 13 американски војници се убиени, додека уште 232 се повредени откако започна американско-израелската војна против Техеран на 28 февруари. Покрај тоа, околу 16 американски авиони се уништени, носачот на авиони „Џералд Форд“ беше оштетен во пожар во пералната претходно овој месец, а американските сили брзо ги уништуваат залихите на воздушна одбрана и муниција со долг дострел.

Сега, со извештаите дека претставници на Пентагон направиле детални подготовки за распоредување на американски копнени сили во Иран – потег што речиси сигурно ќе наиде на жестока одмазда од Техеран – тие загуби би можеле брзо да се зголемат. Експертите за медиумот „Хил“ велат дека случувањата на Блискиот Исток ја загрозуваат безбедноста на САД во други области во светот, имено во Индо-Пацификот.

„Проблемот, според мене, е неколкукратен“, рече Сет Џонс, поранешен службеник на Пентагон, кој сега работи во Центарот за стратешки и меѓународни студии. „Зафаќате област што не ви е врвен приоритет, а сега сте некако пропаднати поради проблеми со подготвеноста и одржувањето на авионите и бродовите што ќе бидат важни за операција во случај на непредвидени ситуации од страна на Кина“.

Претседателот Трамп изјави во понеделникот дека САД и Иран ги обновиле разговорите за нуклеарната програма во текот на викендот, откако тој се закани дека ќе ја бомбардира енергетската инфраструктура на Техеран ако не го отвори повторно Ормутскиот теснец. Во четвртокот тој му даде нов рок на Техеран од 10 дена.

Но, дури и со обновените преговори, американско-израелската офанзива во Иран продолжува, а се појавија извештаи дека високи воени претставници размислуваат за можно распоредување на борбена бригада од 82. воздушно-десантна дивизија на армијата.

Минатата недела, Пентагон, наводно, го забрза распоредувањето на уште илјадници маринци и три воени бродови во регионот. 11-та експедициска единица на морнарицата, составена од најмалку 2.200 маринци, тргна од Сан Диего на бродот за десантни напади „Боксер“ во минатата среда, три недели порано од очекуваното, но сè уште е еден месец далеку од достигнувањето во зоната на одговорност на Централната команда на САД.

Ова распоредување следува помалку од една недела откако 31-та експедициска единица на морнарицата, составена од 2.200 маринци и морнари, замина за областа на бродот „Триполи“ со седиште во Јапонија.

Дополнителните војници на Блискиот Исток доаѓаат и покрај тоа што администрацијата на Трамп ги минимизираше растечките трошоци од конфликтот – според некои извештаи, кои достигнуваат и до 1 милијарда долари дневно – како и проширениот опсег на борбите.

Предизвикувајќи загриженост за подолга војна, Белата куќа планира да побара од Конгресот барање од 200 милијарди долари за дополнително финансирање за конфликтот – уште еден знак за тоа како војната зема скап данок врз американската опрема.

Најмалку 16 воздухоплови се соборени или се урнаа, вклучувајќи 10 дронови „Рипер“, три „Ф-15с“ и еден танкер „КЦ-135“, објави Блумберг. Пет други „КЦ-135с“ наводно биле оштетени од ирански ракетен напад врз аеродром во Саудиска Арабија, а еден американски борбен авион „Ф-35“ беше принуден да изврши итно слетување по борбена мисија на Блискиот Исток.

Спротивно на тоа, за време на воената интервенција на САД во Либија во 2011 година, уште една голема воздушна кампања, имаше само три пријавени борбени загуби во текот на четири месеци.

Еден „Рипер“ може да чини над 56,5 милиони долари по авион, „Ф-15с“ може да се продава за 90 до 97 милиони долари, а „КЦ-135с“ вредат од 70 до 80 милиони долари. „Ф-35“ е најскапиот, со цена од 90 до 100 милиони долари по авион, пресметува „Хил“. Кога ќе се соберат заедно со потрошената муниција значи дека САД потрошиле милијарди и милијарди долари за војната против Иран.

Американските сили, исто така, се соочуваат со абење на нивните бродови, а најголемиот носач на авиони, „Џералд Форд, пристигна во Крит, Грција, во понеделник за поправки откако пожарот на бродот на 12 март повреди двајца морнари и оштети околу 100 кревети. Според извештаите, бродот имал проблеми и со системот за тоалети.

„Минатата година видовме дека околу една четвртина од распоредената флота на морнарицата отиде во Западната хемисфера за операции во Венецуела, а сега гледам бројка од над 40 проценти од распоредените бродови на морнарицата за операции во Иран. Тоа зема данок. Тоа е абење“, рече Џонс.

Залихите на муниција во Вашингтон, исто така, претрпеа удар, со недостиг на прецизна муниција и пресретнувачи од висока класа што стануваат сè поверојатни колку што продолжува војната.

Американските сили трошат значителна количина на пресретнувачи од Терминалска одбрана на голема надморска височина и „Патриот“, потоа напредни ракети воздух-воздух со среден дострел, „томахавки“ и ракети лансирани од бродови.

„Вашингтон пост“ пишува дека повеќе од 850 „томахавки“ се испукани за само четири недели, што ги вознемири некои претставници на Пентагон бидејќи залихите на оружје се ограничени. Една „томахавка“ чини просечно по 2 милиони долари , во зависност од годината на производството и моделот.

Трамп на почетокот на март инсистираше дека американските залихи на муниција од средно и високо-средно оружје „никогаш не биле повисоки или подобри“ и дека му било кажано дека вооружените сили „имаат практично неограничени залихи од ова оружје“.

Кетрин Томпсон, поранешна службеничка на администрацијата на Трамп, а сега виш соработник во Институтот Като, беше скептична во врска со овие тврдења, велејќи за „Хил“: „Би била најљубопитна да разберам каква дефиниција користат во однос на тоа за какви залихи зборуваат, бидејќи мислам дека тој контекст е важен“.

Таа додаде дека исцрпените залихи на муниција се едни од најзначајните, долгорочни ефекти од војната, со оглед на тоа што таквото оружје не може брзо да се замени. Резервите за оружје на Вашингтон веќе претрпеа удар за време на администрацијата на Бајден, кога САД испратија помош во вредност од милијарди долари за да ѝ помогнат на Украина во нејзината војна со Русија.

Тоа би можело да предизвика проблеми доколку САД бидат вовлечени во друг конфликт, на пример со Кина, доколку Пекинг ги исполни своите закани и се обиде да го заземе Тајван додека Вашингтон е инаку окупиран во Иран.