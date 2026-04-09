Војната во Иран им дава на САД невидена енергетска доминација

Претседателот Доналд Трамп не го нападна Иран за да ја зајакне американската економија на сметка на нејзините сојузници, но тоа е всушност она што се случува. Војната со Иран ја прави американската економија подоминантна од кога било. Статусот на голем извозник на енергија му дава на Трамп предност во однос на другите земји.

„Не можеме да дозволиме толку витален ресурс да биде доминиран од толку бескрупулозна личност“, се закаНИ Џорџ Х. В. Буш, 1990 година, околу инвазијата на Садам Хусеин врз Кувајт.„Одете земете си сами нафта!“ – порача деновиве Доналд Трамп за блокадата на Ормутскиот теснец од страна на Иран.

И покрај високите цени на нафтата, американската економија се држи, додека во странство каматните стапки и ризиците од инфлација растат, се штеди гориво, а економските прогнози стануваат потемни, според анализата на „Волстрит џурнал“.

Економистите на „Сити“ ја намалија својата прогноза за раст на еврозоната оваа година за 0,4 процентни поени, додека САД се во пад само за 0,1 процентен поен. Причината: Нето увозот на нафта и течен природен гас апсорбира од 1 до 2 проценти од БДП на Европа, додека нето извозот додава 0,2 проценти на американското производство.

Овие податоци објаснуваат зошто Трамп ја води Заливската војна поинаку од неговите претходници. Неговите стратешки цели се слични: да ѝ се одрече на непријателска сила можноста да доминира во регионот и да го заштити Израел. Разликата е во економските перспективи. Минатите претседатели веруваа дека слободниот проток на нафта е глобален имот што САД се единствено опремени, дури и обврзани, да го заштитат. Џорџ Х. В. Буш го оправда воениот ангажман во Заливот во 1990 година не само за да го ослободи Кувајт, туку и да го лиши диктаторот од контрола над 20 проценти од светските резерви на нафта. „Нема замена за американското лидерство“, изјави тој пред Конгресот. „Соединетите Држави ќе имаат трајна улога во помагањето на народите од Персискиот Залив.“

Но, Трамп се чини е рамнодушен кон тоа дали Ормутскиот теснец ќе биде отворен: „Соединетите Држави речиси и да не увезуваат нафта преку теснецот и нема да го сторат тоа во иднина.“ Оние што ќе го сторат тоа треба да купат повеќе од САД и да преземат иницијатива за отворање на самиот теснец.

Променливата улога на САД во глобалната безбедност и трговија сега вклучува и нафта. Америка повеќе не се смета за гарант на меѓународната стабилност и норми, туку како самозаинтересиран актер кој ја користи контролата врз енергијата за да ја зголеми сопствената моќ.

САД станаа енергетска суперсила благодарение на револуцијата на шкрилците, која драматично го зголеми производството на нафта и гас, како и на федералните и државните политики и изградбата на постројки за течен природен гас што го направија ова производство достапно за светот. Како резултат на тоа, нафтата и гасот станаа клучни за економскиот раст и престижот на САД. сега тие заработуваат повеќе од извозот на течен природен гас (LNG) отколку од пченка и соја, а двојно повеќе од филмска и телевизиска содржина, според S&P Global.

Фосилните горива се основа не само на домашниот просперитет, туку и на меѓународното влијание, според визијата на Трамп. Тој создаде Совет за национална енергетска доминација и во својата најнова Стратегија за национална безбедност ја прогласи „американската енергетска доминација“ за „врвен стратешки приоритет“.

Апсењето на венецуелскиот лидер Николас Мадуро во јануари имаше двојна корист: режимот што ја оспори американската хегемонија на западната хемисфера беше неутрализиран, а САД добија де факто контрола врз голем извор на нафта. Трамп веќе ја користи таа контрола за да ги ограничи испораките за Куба во обид да ја промени владата таму.

Европската унија некогаш зависеше од Русија за 45% од увозот на природен гас. По нејзината целосна инвазија на Украина во 2022 година, Русија ја искористи таа зависност како оружје. Европа одговори силно и се сврте кон побезбедни алтернативи. САД сега снабдуваат 57% од течниот природен гас на ЕУ, според Институтот за енергетска економија и финансиска анализа.

Со заканите за заземање на Гренланд и напуштање на НАТО, Европејците можеби се прашуваат дали размениле една ранливост со друга. Трамп предложи можно трговско ембарго врз Шпанија доколку не ѝ дозволи на земјата да ги користи американските бази за напад врз Иран. Аналитичарите веруваат дека губењето на американскиот течен природен гас би било скапо за Шпанија, но е малку веројатно, бидејќи ЕУ би можела да возврати.

Трамп веројатно очекувал иранскиот режим, како во Венецуела, брзо да капитулира, откажувајќи се од своите нуклеарни амбиции во замена за олеснување од санкциите. Можеби добил одредена контрола врз иранската нафта, како што направи со Венецуела. Доколку обете земји бидат неутрализирани, заканата за глобалниот пазар на нафта од геополитичката нестабилност би се намалила.

Моќта на американската војска во регионот и дискусиите со други земји за враќање на теснецот укажуваат дека контролата врз Ормутскиот теснец може да се постигне преку принуда. Дури и ако САД ја прошират својата глобална контрола врз нафтата и гасот, економските реалности би ги ограничиле геополитичките придобивки.

(Волстрит Џурнал)„За да бидете навистина доминантни, мора да имате ниски трошоци, а ние немаме“, вели ветеранскиот аналитичар Филип Верлеже.

Трамп има ограничени средства да ги принуди приватните производители да ги намалат испораките, што е спротивно на неговата домашна цел за одржување на ниските цени на нафтата. Другите земји, кои веќе се навикнати да се потпираат на сигурноста на американската нафта и гас, ќе бараат алтернативи. Русија е одличен пример. (Волстрит џурнал)|