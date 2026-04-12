Во вторник во Вашингтон почнуваат преговорите меѓу Израел и Либан

Преговорите меѓу Израел и Либан се очекува да започнат во вторник во Вашингтон, соопшти денеска кабинетот на либанскиот претседател Жозеф Аун.

Израел инсистира либанската влада да ја преземе одговорноста за разоружување на Хезболах, милитантното движење кое се приклучи во војната како поддршка на Иран. На 8 април, кога беше објавен договорот за прекин на огнот во Иран, Израел изврши воздушни напади врз Бејрут во кои загинаа над 300 луѓе, што се смета за најсмртоносен ден во Либан од почетокот на конфликтот.

Додека во Иран е во сила кревко примирје, САД и Израел тврдат дека тоа не се однесува на Либан, нагласувајќи ја важноста на безбедноста на патиштата и на Ормуската Теснина, додека Техеран смета дека примирјето важи за целиот регион.