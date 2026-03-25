Во Ормутскиот теснец „заглавени“ околу 2.000 бродови и 20.000 морнари

Тековната ситуација во Ормуската Теснина се покажа како „прилично голем предизвик“ за глобалната бродска индустрија, изјави Арсенио Домингез, генерален секретар на Меѓународната поморска организација (ИМО).

– Имаме 20.000 морнари заглавени во Ормуската Теснина и околу 2.000 бродови кои не можат да испловат – изјави Домингез за „Ал џезира“.

– Се разбира, колку подолго тие бродови остануваат таму, толку подолго екипажите продолжуваат да страдаат од стрес, ментално и од замор, како и од намалување на сите резерви што им се потребни за бродовите да продолжат да функционираат – додаде тој.

Шефот на ИМО рече дека осигурителните компании одбиваат да ги сносат трошоците за загубите. Повеќето или ги откажаа договорите или наплатуваат екстремно високи премии.

Во моментов хуманитарна криза на тие бродови се избегнува благодарение на помошта што ја даваат земјите околу протокот, рече Домингез, додавајќи дека ИМО притиска за хуманитарен коридор за да им се овозможи на бродовите да ја напуштат областа.

Во меѓувреме, планот на американскиот претседател Доналд Трамп за придружба на бродовите низ протокот е едноставно „неодржлив“, рече тој, бидејќи нема гаранции дека трговските бродови нема да бидат цел на напади и дека нема да бидат убиени невини морнари.