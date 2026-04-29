Во МАНУ предавање на истакнатиот кинески филозоф Оујанг Канг за вештачката интелигенција
Среда (29 април) во 12 ч, во МАНУ – предавање ќе одржи истакнатиот кинески филозоф Оујанг Канг (Ouyang Kang), на тема: GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS MEANINGS IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL EPISTEMOLOGY.
Д-р Оујанг Канг, професор и директор на Институтот за филозофија, директор на Институтот за социјални информациски студии, главен уредник на списанието за општествени науки на HUST и др. Д-р Оујанг е водечки научник во областите на интеркултурните студии.
Уредил повеќе зборници, меѓу кои Philosophy of Social Science and Humanities (2001), Map of Contemporary British and American Philosophy (2005) и др. Објавил повеќе од 300 трудови на англиски и кинески јазик, раководел со повеќе од 10 национални и меѓународни истражувачки проекти.
Според Шангајската листа, неговиот универзитет се наоѓа меѓу првите 100 универзитети во светот.
Организатор на предавањето е Филозофско друштво на Македонија.