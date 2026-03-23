Во Колумбија се урна авион со 110 војници

23/03/2026 20:36

Министерството за одбрана на Колумбија денеска соопшти дека воен авион од типот „Херкулес Ц-130“, од американско производство, учествувал во несреќа на југот на земјата, додека локалните медиуми наведуваат дека во леталато се наоѓале околу 110 војници.

Министерот за одбрана на Колумбија, Педро Санчез, изјави дека несреќата се случила при полетување од база во колумбискиот дел на прашумата Амазонија, на границата со Перу, додека авионот превезувал припадници на вооружените сили.

– Точниот број на жртви и причините за падот сè уште не се утврдени – рече Санчез.

Локалното радио БлуРадио (BluRadio), повикувајќи се на официјални извори, наведува дека во авионот имало 110 војници, како и дека несреќата се случила на околу три километри од урбани центар.

