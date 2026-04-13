Внуката на Грејс Кели за прв пат го покажa новото момче, во врска e со познат писател

Монте Карло – Шaрлот Казираги, внука на Грејс Кели и принцот Рение од Монако, се појави за прв пат јавно со своето ново момче, францускиот писател Николас Матие. Ова официјално ја потврдува нивната врска, за која се шпекулираше од минатата година.

Двојката беше фотографирана во публиката во кантри клубот Монте Карло во петокот, каде што гледаа тениски натпревар помеѓу Италијанецот Јаник Синер и Чехот Томас Машак. Шарлот носеше јакна, кошула и фармерки, додека нејзиниот нов партнер носеше бела кошула, фармерки и јакна во боја на песок.

Со нив беше и 13-годишниот син на Николас, кој наводно за прв пат го посетуваше кнежевството. Гласините за врската на Шарлот и францускиот крими романописец првпат се појавија во 2024 година, кога француското списание „Пари Мач“ објави нивни фотографии од терасата на еден париски ресторан.

Претходен брак и развод

Шарлот, 11-та во редот за наследување на монашкиот престол, претходно беше во брак со францускиот филмски продуцент Димитри Расам. Двојката се венча во јуни 2019 година на граѓанска церемонија во тронската сала на Принцовата палата во Монако, по што следеше религиозна церемонија во Прованса.

За граѓанската церемонија, Шарлот носеше мини фустан од Сен Лоран и дијамантска огрлица од нејзината баба Грејс Кели, која ја доби како свадбен подарок од принцот Рение во 1956 година.

Шарлот и Димитри имаат син, Балтазар, роден во 2018 година. Таа е исто така мајка на син, Рафаел, со комичарот Гад Елмалех. Додека Балтазар е во редот на наследување, Рафаел не е, бидејќи неговите родители никогаш не се венчале. Нејзиниот брак со Расам заврши со развод во 2024 година.

Живот надвор од кралските конвенции

По разводот, во интервју за The Telegraph, таа откри дека „читањето на делата на многу писателки“ ѝ помогнало да ја надмине скршената душа. Таа додаде: „Важно ми е да бидам ослободена од одредени конвенции“.

И покрај тоа што е членка на кралското семејство, Шарлот често се обидува да се дистанцира од очекувањата што ѝ се наметнуваат. „Секогаш се обидувам да се оддалечам од тој „кралски“ статус“, објасни таа во истото интервју.

„Секако дека сакам да придонесувам за Монако, но филозофијата ме научи дека тоа што сум аутсајдер овозможува поголема сложеност и разновидност. На пример, понекогаш поканувам луѓе со кои не се согласувам да зборуваат за да ги оспорат идеите“, заклучи таа.