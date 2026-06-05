Астронаутите се подготвуваат за итна евакуација: Протекува воздух од Меѓународната вселенска станица

05/06/2026 16:46

На астронаутите на Меѓународната вселенска станица им е наредено да се подготват за можна евакуација поради протекување на воздух, објави НАСА.

Протекувањето се случува на рускиот дел од станицата, додаде НАСА. На екипажот, кој се состои од двајца американски астронаути, еден француски астронаут и еден руски космонаут, им е кажано засега да се засолнат во вселенскиот брод „Кру Драгон“ прикачен на станицата. Сите носат вселенски одела во случај протекувањето на воздух да бара итна евакуација.

Бетани Стивенс, портпаролка на НАСА, откри во соопштение дека пукнатината низ која протекува воздухот се наоѓа во тунелот за пренос на сервисниот модул „Звезда“ и дека Роскосмос, руската државна компанија за вселенски истражувања, досега ја поправила колку што е можно повеќе.

„Пукнатините отсекогаш биле проблем што НАСА го следи многу внимателно. НАСА и Роскосмос работат на утврдување на причината за пукнатините, а Роскосмос го решава проблемот со оперативни мерки за ублажување и повремени делумни поправки“, изјави таа.

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