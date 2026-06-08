Некој платил 1,3 милиони долари за паркинг место – причината е неверојатна

Најскапото паркинг место во светот е продадено за неверојатни 1,3 милиони долари, што на почетокот звучи речиси нереално. Сепак, зад таа астрономска цена се крие локација каде што дури и најмалите квадратни метри се плаќаат како луксуз.

За повеќето луѓе, ова е сума што е тешко дури и да се замисли. А оние кои имаат толку пари веројатно би сакале да ги инвестираат во нешто конкретно – на пример, куќа или стан. Но, еден купувач одлучил да ги потроши за нешто сосема друго: паркинг место.

Ова е паркинг место во Хонг Конг, еден од најскапите градови за живеење во светот. Се наоѓа веднаш до ултралуксузниот комплекс Маунт Николсон, сместен над пристаништето Викторија, на една од најпрестижните адреси во Азија.

Овој станбен комплекс е познат по некои од најскапите недвижности на континентот, па можеби не е изненадувачки што паркинг местата таму се продадени по цени што ја надминуваат вредноста на многу семејни куќи.

Во свет каде што локацијата честопати значи сè, Хонг Конг уште еднаш покажа колку далеку може да оди луксузот – дури и кога станува збор само за неколку квадрати бетон наменети за автомобил.