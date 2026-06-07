Животот се менува на подобро за три хороскопски знаци до крајот на јуни

Меркур влезе во полето на Рак на 1 јуни, охрабрувајќи попријателски и пријатни разговори. На 9 јуни, Јупитер во Рак ќе се придружи на Венера, планетата на љубовта, и кога тоа ќе се случи, врските имаат шанса да се зајакнат.

Сонцето влегува во полето на Рак на 21 јуни, истакнувајќи ги прашањата поврзани со семејството и домот. Ретроградниот Меркур започнува на 29 јуни. Со ретроградниот Меркур во Рак, тоа е совршено време да размислите за минатото, вклучително и од каде сте дошле и семејната историја.

Некои хороскопски знаци доживуваат поголем просперитет, среќа и се чувствуваат подобро секој месец од другите, но обично во одреден момент од годината, секој знак добива свои посебни планетарни благослови.

Лав

Вашиот живот станува многу подобар пред крајот на јуни. За почеток, вашата среќа се подобрува од ден на ден. Венера влегува во Лав на 13 јуни и ќе остане во вашиот знак до 9 јули. Кога Венера влегува во вашиот знак, како што прави еднаш годишно, тогаш изгледате и се чувствувате најдобро.

Венера во вашата прва куќа едноставно прави сè да биде подобро. Вашата среќа се подобрува и работите имаат тенденција да одат повеќе во насоката што ја сакате. Другите се привлечени од вас, а вие сте магнетни.

Марс беше во Бик или вашата десетта куќа на кариерата, што е можно да предизвика проблеми, особено кога е во квадрат со вашето Сонце, како што ќе биде со секој Лав. Ако имате други фиксни планети во вашата карта, тие исто така ќе бидат во квадрат, конјункција или спротивставени на нив.

На 28 јуни, Марс влегува во Близнаци, или вашата единаесетта куќа, која владее со групи пријатели, организации и која било друга група на која припаѓате. Ова е куќата поврзана со општествените активности, па затоа вашето вмрежување веројатно ќе се зголеми. За среќа, Близнаци се знак кој е многу компатибилен со Лав.

Јупитер исто така влегува во вашиот знак, што се случува само еднаш на секои 12 години. Ова се случува на 30 јуни, а Јупитер ќе остане во вашиот знак околу цела година. Добивате бонус, бидејќи циклусот на Јупитер во Лав поминува дополнителен месец во вашиот знак, што вкупно изнесува 13 месеци, што е реткост.

Кога Јупитер ќе влезе во Лав, ќе се придружи на Венера во Лав во следните девет дена, а овој период треба да биде дополнително посебен за вас. Оваа планета може да генерира изобилство енергија.

Очекувајте нови можности и добро расположение, а вашата среќа значително ќе се подобри. Јупитер обезбедува дополнителна планетарна помош и заштита бидејќи е во вашата прва куќа, која ве владее лично. Работите се подобруваат, Лавови, затоа искористете го максимално.

Рак

Во првите 12 дена од јуни, Венера е во вашиот знак, Рак. Тогаш изгледате и се чувствувате најдобро и имате посебна среќа, со многу пријатни времиња. Венера им се придружува на Јупитер и Меркур, кои веќе се во вашиот знак. Очекувајте подобрувања во комуникацијата што ќе ви донесат среќа.

Сонцето влегува во Рак на 21 јуни и ќе остане таму до 22 јули. Кога Сонцето транзитира низ вашиот знак, имате тенденција да се чувствувате енергично и повеќе како себеси.

На 30 јуни, среќниот Јупитер влегува во Лав. Сепак, во вашиот случај ова не е лошо бидејќи се преместува во вашата втора куќа на парите. Ова е делот од вашата карта што ги регулира личните приходи и самодовербата, па Јупитер ќе им даде поттик на сите овие работи.

Бидејќи Венера влегува во Лав на 13 јуни и се придружува на Јупитер во Лав, ова треба да ви донесе вистински финансиски промени. Ако размислувате да побарате зголемување на платата, сега е време кога двете најповолни планети транзитираат низ вашата куќа на парите.

Не само што вашите финансии треба да се подобрат во текот на следната година, туку втората куќа владее и со вашата самодоверба, давајќи ѝ голем поттик. Особено од крајот на јуни, треба да се чувствувате одлично. Искористете го тоа максимално, Ракови.

Овен

Транзитот на Сатурн низ вашиот знак често може да изгледа како сериозно време, Овен, но работите драматично ќе се подобрат до крајот на јуни. Венера ќе влезе во Лав, уште еден огнен знак кој е многу компатибилен со вас, и ќе транзитира низ вашата петта куќа на љубовта, романсата и пријателите до 9 јули.

Ова е време од годината кога поминувате повеќе време со пријателите, а ако сте слободни, тоа ги зголемува вашите шанси да запознаете некој посебен.

Марс го напушта Бик и влегува во Близнаци на 28 јуни, каде што ќе остане до 11 август. Близнаците се уште еден знак кој е многу компатибилен со вас и ќе транзитира низ вашата трета куќа. Ова е делот од вашата карта што владее со комуникацијата, кратките патувања, браќата и сестрите и соседите.

На 30 јуни, Јупитер влегува во Лав, придружувајќи ѝ се на Венера во вашата петта куќа на љубовта, романсата и пријателите. Двете најповолни планети ќе патуваат заедно во текот на првите девет дена од јули, што би требало да ви донесе одлични моменти. Ако сте слободни, имате многу поголеми шанси да запознаете некој посебен.

Јупитер транзитира низ вашата петта куќа само еднаш на секои 12 години. Ако имате партнер, следните 13 месеци би требало да ви изгледаат посебно. Петтата куќа владее и со децата, па ако тоа е нешто на што се надевате, ова е идеално време. До крајот на јуни би требало да бидете на седмо небо.