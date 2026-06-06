Трамп повторно објави видео со вештачка интелигенција. Невозможно е да се опише

06/06/2026 20:49

 

Американскиот претседател Доналд Трамп повторно ја искористи својата социјална мрежа Truth Social за да објави сосема лудо видео, генерирано од вештачка интелигенција, кое го прикажува во различни ситуации низ целиот свет, додека во позадина ечи песна, чиј текст  уверува дека „сите го сакаат“.

Видеото со вештачка интелигенција се состои од монтажа на кадри во кои Трамп, меѓу другото, скока со падобран и јава лав, додека глас во позадина ритмички скандира: „Трамп, Трамп, Трамп, Трамп, каде и да одам, сите го сакаат Доналд Трамп“.

Во особено впечатлив дел од видеото, Трамп јава камила низ пустината, додека песната во тој момент вели: „На Блискиот Исток го сакаат Доналд Трамп“.

Самото тврдење дека е сакан на Блискиот Исток е доста бизарно и тешко за одржување со оглед на моменталниот конфликт во Иран, кој го поттикнаа САД и Израел. Иако во областа моментално е во сила прекин на огнот, преговорите за траен мировен договор со Иран се во застој веќе некое време, без знаци за вистински напредок.

Оваа очигледна иронија не им остана незабележана на корисниците во коментарите под објавата, кои веднаш му се потсмеваа на поранешниот претседател.

„Денес е 6-ти јуни и сè уште чекам цените на бензинот да „паднат како камен“, напиша еден корисник, потсетувајќи се на претходните ветувања на Трамп.

Друг коментатор беше уште поостар во врска со најновиот виртуелен испад на Трамп, критикувајќи ја неговата несериозност.

„Овој пат ја погоди шајката во главата. Возрасен човек, мисли дека е лик од стрип. Оваа незрелост е болна“, напиша корисникот во коментарот.

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