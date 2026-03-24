Владата ќе му даде на Град Скопје 70 милиони евра за проектот брз автобуски превоз – БРТ

24/03/2026 14:59

 Владата на денешната седница донесе одлука за поддршка на Град Скопје за реализација на проектот брз автобуски превоз – БРТ. Проектот предвидува изградба на две линии во Скопје, едната Исток–Запад и втората Север-Југ, набавка на CNG/хибридни нископодни БРТ возила, патнички информативен систем, паметни станици, како и интеграција во системот на управување со сообраќајот во Градот. Ќе се реализира со заем од 70 милиони евра поддршка од ЕБРД, а Владата ќе ги трансферира овие средства во вид на неповратни средства за Град Скопје.

За владината одлука информира вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски на Фејсбук, нагласувајќи дека Владата преку Министерството за транспорт и Министерството за финансии овозможува силна поддршка на Град Скопје за реализација на проектот брз автобуски превоз – БРТ.

– На денешната седница на Владата, ја потврдивме подготвеноста за изградба и воспоставување на еден нов современ градски сообраќаен систем преку кој ќе ја подобриме ефикасноста и економичноста на транспортната мрежа во Градот. Проектот предвидува изградба на две линии во Скопје, едната Исток–Запад и втората Север-Југ, набавка на CNG/хибридни нископодни БРТ возила, патнички информативен систем, паметни станици, како и интеграција во системот на управување со сообраќајот во Градот. Проектот ќе се реализира со заем од 70 милиони евра поддршка од ЕБРД, а Владата ќе ги трансферира овие средства во вид на неповратни средства за Град Скопје. Рокот за завршување на овој значаен проект е февруари 2029 година – истакна Николоски.

Вицепремиерот и министер за транспорт нагласи дека развојот на главниот град ја наметнува потребата од воведување  нови сообраќајно-транспортни решенија кои ќе овозможат поефикасен транспорт за граѓаните.

– Министерството за транспорт во соработка со Град Скопје ќе обезбеди соодветната инфраструктура за овој тип на превоз, а дополнително со проектот за Градски воз и набавката на новите еколошки електрични автобуси ќе понудиме комбиниран систем на транспорт во Скопје преку кој значително ќе ја подигнеме точноста и ефикасноста на градскиот јавен превоз, додаде Николоски.

Тошковски: Новата систематизација во МВР ќе ја намали раководната структура за над 30 проценти
Зимата сè уште не е завршена! Доаѓа обилен снег, еве кога може да го очекувате
Во ООУ „Димитар Миладинов“ започна дводневниот шаховски турнир за учениците од прво до деветто одделение
ДУИ бара оставка од директорката на Централниот регистар
Успешно трансплантирани 16 рожници на Клиниката за очни болести
Трагедијата во Кочани го натера и Црвениот крст да се реорганизира
Савески ќе го преиспитува автоматизмот на притворот
Македонија лани била меѓу трите земји со најзагаден воздух во Европа

