Виткоф и Кушнер наскоро ќе ги посетат Москва и Киев?

„Порано или подоцна, мислам дека наскоро, нашите постојани колеги Стив Виткоф и Џаред Кушнер ќе пристигнат во Москва и ние ќе го продолжиме дијалогот со нив“, рече Ушаков. Тој истакна дека Вашингтон не го игнорира прашањето за решавање на украинскиот конфликт, што го потврдуваат активните телефонски контакти меѓу САД и Русија.

Во исто време, Ушаков рече дека решавањето на конфликтот во Украина без повлекување на украинските вооружени сили од Донбас „ќе остане во застој дури и по 10 рунди преговори“.

Тој истакна дека „порано или подоцна Киев ќе сфати дека ќе мора да ги повлече своите трупи од Донбас и тоа ќе го стори“. Овој пат, Стив Виткоф и Џаред Кушнер веројатно ќе ја посетат не само Москва, туку и Киев. Само пред два дена, украинскиот претседател Зеленски ја најави претстојната посета на тимот на Трамп на Киев. Претседателот напиша дека во моментов „ги разработуваме деталите од договорите што можат да ја гарантираат безбедноста“.

„Преговорите се суштински. Го координираме распоредот на потребните посети и очекуваме претставници на американскиот претседател во Киев кон крајот на пролетта – почетокот на летото. Се надеваме дека овој пат ќе можеме да ја спроведеме планираната и да ја активираме дипломатијата. Разговаравме за хуманитарни задачи, вклучително и продолжување на размената на воени заробеници. Ги финализираме деталите од договорите што можат да ја обезбедат безбедноста“, напиша Зеленски. Денови претходно, секретарот на Советот за национална безбедност Рустем Умеров беше во Мајами, каде што разговараше со Виткоф.